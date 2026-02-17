Este miércoles arranca la Copa Comunidad Lomas: cómo es el fixture.

En el Grupo A competirán El Porvenir de Villa Galicia, Atlético Llavallol, El Fortín de Rivarola de Temperley y Barrio ENZ de Llavallol.
El Grupo B estará integrado por Sampdoria de Temperley, Arco Iris de San José, Alianza San Juan y Almafuerte de Temperley.
En el Grupo C jugarán Club Laprida de Lomas, Los Amigos (categoría Celeste) , Club Almafuerte y CSD Córdoba, los tres de Lomas.
El Grupo D lo conforman Villa Vetere y Las Brisas de Banfield, Sargento Cabral y 25 de Mayo de Centenario.
En el Grupo E participarán Almafuerte de Albertina, La Diagonal de Ingeniero Budge, Los Pibes de NOB de Albertina y Juventud Santa Catalina.
El Grupo F tendrá a La Banda del Sur de Banfield, Villa Amelia de Budge, El Puente de Temperley y Generación 2000 de Lamadrid.
El Grupo G reunirá a Estrellas Unidas de Fiorito, Club Social y Deportivo Latino de Fiorito, 22 de Febrero y El Paredón, todos de Fiorito;
El Grupo H contará con La Villita de Santa Marta, Villa Independencia y Euskadi de Parque Barón y Club París de Lomas. La pelota volverá a rodar en cada barrio, con la comunidad como protagonista y el fútbol como bandera de unidad.