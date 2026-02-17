martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026
A rodar.

Este miércoles arranca la Copa Comunidad Lomas: cómo es el fixture

La Copa Comunidad Lomas arranca con su edición de Verano y reunirá a clubes de barrio de todas las localidades.

Este miércoles arranca la Copa Comunidad Lomas: cómo es el fixture.

Este miércoles arranca la Copa Comunidad Lomas: cómo es el fixture.

Con todos los barrios representados, la Copa Comunidad Lomas se consolida como una de las propuestas más esperadas del receso estival, fortaleciendo la identidad barrial y el trabajo en equipo.

copa comunidad lomas: quienes son finalistas y donde se juega
Copa Comunidad Lomas: quiénes son finalistas y dónde se juega
un club de temperley es el nuevo campeon de la copa comunidad
Un club de Temperley es el nuevo campeón de la Copa Comunidad
Con todos los barrios representados, la Copa Comunidad Lomas se consolida como una de las propuestas más esperadas del receso estival.

Con todos los barrios representados, la Copa Comunidad Lomas se consolida como una de las propuestas más esperadas del receso estival.

El fixture de la Copa Comunidad Lomas

  • En el Grupo A competirán El Porvenir de Villa Galicia, Atlético Llavallol, El Fortín de Rivarola de Temperley y Barrio ENZ de Llavallol.
  • El Grupo B estará integrado por Sampdoria de Temperley, Arco Iris de San José, Alianza San Juan y Almafuerte de Temperley.
  • En el Grupo C jugarán Club Laprida de Lomas, Los Amigos (categoría Celeste) , Club Almafuerte y CSD Córdoba, los tres de Lomas.
  • El Grupo D lo conforman Villa Vetere y Las Brisas de Banfield, Sargento Cabral y 25 de Mayo de Centenario.
  • En el Grupo E participarán Almafuerte de Albertina, La Diagonal de Ingeniero Budge, Los Pibes de NOB de Albertina y Juventud Santa Catalina.
  • El Grupo F tendrá a La Banda del Sur de Banfield, Villa Amelia de Budge, El Puente de Temperley y Generación 2000 de Lamadrid.
  • El Grupo G reunirá a Estrellas Unidas de Fiorito, Club Social y Deportivo Latino de Fiorito, 22 de Febrero y El Paredón, todos de Fiorito;
  • El Grupo H contará con La Villita de Santa Marta, Villa Independencia y Euskadi de Parque Barón y Club París de Lomas. La pelota volverá a rodar en cada barrio, con la comunidad como protagonista y el fútbol como bandera de unidad.
