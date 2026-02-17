Brindaron detalles de la serie de Silvina Luna que tendrá videos inéditos de la modelo

Un adelanto de lo que será la serie de Silvina Luna encendió la expectativa por el nivel de realismo que promete el documental. En el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), la periodista Pía Shaw brindó detalles claves que causaron revuelo.

La docuserie que contará la vida de Luna y su triste desenlace causa gran expectativa porque será una de las producciones más fuertes y emotivas del año por su contenido. Según adelantaron, habrá material inédito que la propia actriz y modelo dejó grabado antes de su muerte.

La información y algunos detalles de la serie se revelaron en SQP (América TV) cuando Shaw comenzó contando que el proyecto saldría al aire entre julio y agosto de este año, justo cerca del tercer aniversario del fallecimiento de Luna.

Otra persona que aportó datos concisos respecto a lo que se verá al aire fue el abogado de Luna, Fernando Burlando, quien estuvo al lado de ella y de su litigio judicial inclusive tras la muerte de la actriz.

Los detalles de la serie de Silvina Luna

"Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material. Tuve la oportunidad de poder leer, además acá lo tengo en mis manos, todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron. También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa, y Burlando. Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, contó la periodista en el programa que conduce Yanina Latorre.

Uno de los puntos más impactantes será justamente ese contenido nunca antes visto, Silvina hablando frente a cámara. “Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato de que no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel, su hermano, hablando por primera vez”, recalcó Shaw.

La participación del círculo íntimo de la actriz en la serie

Amigos y familia de la actriz también tendrán un rol clave en la serie. Incluso Ximena Capristo, que es panelista de SQP, confirmó que será parte del documental a través de archivos históricos.

“Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en 2001. Cuando nos conocimos”, contó la panelista, emocionada, en referencia a Gran Hermano y al lugar donde se gestó la amistad entre ella y su marido Gustavo Conti.

“Obviamente que para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, que la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”, dijo Capristo.

En tanto, la serie tendrá varios capítulos y recorrerá los años más duros de la vida de Silvina, marcados por internaciones, tratamientos y una lucha silenciosa que ahora saldrá a la luz.