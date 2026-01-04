La verdadera historia del romance entre Silvina Luna y El Polaco

Se conocieron en Carlos Paz durante una temporada teatral, donde él hacía sus shows de y ella trabajaba como actriz. Cuentan que El Polaco se enamoró rápidamente.
El noviazgo se hizo público en 2017 y fue muy seguido, especialmente por su participación en el Bailando, donde hubo propuestas de casamiento.
La relación terminó a finales de 2018, principalmente por una infidelidad de El Polaco con su compañera de baile, Barby Silenzi. Luego El Polaco formaría pareja con la bailarina y tuvieron una hija, Abril.
El fin del romance de Silvina Luna y El Polaco
Silvina Luna lo calificó como una relación tóxica que la hizo "tocar fondo", con momentos difíciles y de decepción, donde sentía que sus buenas intenciones no eran correspondidas.
De todos modos, luego del fallecimiento de Silvina Luna, El Polaco recordó la relación como una experiencia que le enseñó a valorar la salud, la vida y el tiempo con sus hijos, siendo una de las pérdidas más importantes después de su padre.