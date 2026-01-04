La verdadera historia del romance entre Silvina Luna y El Polaco

Silvina Luna y El Polaco vivieron fue un intenso romance mediático y explosivo que se extendió entre 2017 y 2018 y que estuvo plagado de momentos intensos, múltiples distanciamientos y reconciliaciones y hasta planes de casamiento, hasta que se separaron.

Según declaraciones de Silvina Luna, el romance fue una "elección mala" que la llevó a momentos oscuros y de decepción, marcada por infidelidades del hincha de Temperley que llevaron a la ruptura.

Sin vueltas. La firme decisión de la Provincia con Valeria Aquino, la ex de El Polaco

Todo mal. Qué dijo El Polaco sobre el video de su hija de 12 años manejando

Se conocieron en Carlos Paz durante una temporada teatral, donde él hacía sus shows de y ella trabajaba como actriz. Cuentan que El Polaco se enamoró rápidamente.

El noviazgo se hizo público en 2017 y fue muy seguido, especialmente por su participación en el Bailando, donde hubo propuestas de casamiento.

La relación terminó a finales de 2018, principalmente por una infidelidad de El Polaco con su compañera de baile, Barby Silenzi. Luego El Polaco formaría pareja con la bailarina y tuvieron una hija, Abril.

El fin del romance de Silvina Luna y El Polaco

Silvina Luna lo calificó como una relación tóxica que la hizo "tocar fondo", con momentos difíciles y de decepción, donde sentía que sus buenas intenciones no eran correspondidas.

De todos modos, luego del fallecimiento de Silvina Luna, El Polaco recordó la relación como una experiencia que le enseñó a valorar la salud, la vida y el tiempo con sus hijos, siendo una de las pérdidas más importantes después de su padre.