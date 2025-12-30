Valeria Aquino, la ex de El Polaco, volvió a encender la polémica

Valeria Aquino, en otro escándalo.

Valeria Aquino, la ex de El Polaco, sigue en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video donde su hija de 12 años aparecía conduciendo un auto que derivó en la inhabilitación preventiva de su licencia de conducir por parte del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

La medida, solicitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, busca garantizar que durante la investigación administrativa la mediática no utilice legalmente su registro de conducir.

Embed Valeria Aquino provoca en redes tras mostrarse frente al volante pese a la suspensión de su licencia



Video: IG Valeria Aquino pic.twitter.com/BHf9aMUpAL — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) December 30, 2025 A pesar a esta suspensión, Valeria Aquino volvió a generar revuelo al compartir en sus historias de Instagram un video donde se la ve posando frente al volante de su auto.

Nuevo escándalo con Valeria Aquino, la ex de El Polaco Aunque en el material de la ex de El Polaco no se muestra manejando, la publicación generó un nuevo revuelo, teniendo en cuenta que la inhabilitación preventiva implica que no puede conducir durante el proceso administrativo.

image Valeria Aquino con El Polaco y la hija de ambos. En el video, la figura de Aquino se ve con el cinturón de seguridad colocado, y acompañó la imagen con el comentario: "Ir al gym con este calor vale doble", dando a entender que su intención era dirigirse al gimnasio, probablemente conduciendo, lo que muchos interpretaron como una provocación tras el escándalo con su hija.

