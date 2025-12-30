martes 30 de diciembre de 2025
Es un escándalo.

Valeria Aquino, la ex de El Polaco, volvió a encender la polémica

Luego del escándalo por el video de su hija manejando, Valeria Aquino, la ex de El Polaco, perdió la licencia, pero volvió a aparecer al volante.

Valeria Aquino, en otro escándalo.&nbsp;

Valeria Aquino, en otro escándalo. 

La medida, solicitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, busca garantizar que durante la investigación administrativa la mediática no utilice legalmente su registro de conducir.

A pesar a esta suspensión, Valeria Aquino volvió a generar revuelo al compartir en sus historias de Instagram un video donde se la ve posando frente al volante de su auto.

Nuevo escándalo con Valeria Aquino, la ex de El Polaco

Aunque en el material de la ex de El Polaco no se muestra manejando, la publicación generó un nuevo revuelo, teniendo en cuenta que la inhabilitación preventiva implica que no puede conducir durante el proceso administrativo.

image
Valeria Aquino con El Polaco y la hija de ambos.

Valeria Aquino con El Polaco y la hija de ambos.

En el video, la figura de Aquino se ve con el cinturón de seguridad colocado, y acompañó la imagen con el comentario: "Ir al gym con este calor vale doble", dando a entender que su intención era dirigirse al gimnasio, probablemente conduciendo, lo que muchos interpretaron como una provocación tras el escándalo con su hija.

