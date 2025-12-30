Valeria Aquino, la ex de El Polaco, volvió a encender la polémica

A pesar a esta suspensión, Valeria Aquino volvió a generar revuelo al compartir en sus historias de Instagram un video donde se la ve posando frente al volante de su auto.
Nuevo escándalo con Valeria Aquino, la ex de El Polaco
Aunque en el material de la ex de El Polaco no se muestra manejando, la publicación generó un nuevo revuelo, teniendo en cuenta que la inhabilitación preventiva implica que no puede conducir durante el proceso administrativo.
En el video, la figura de Aquino se ve con el cinturón de seguridad colocado, y acompañó la imagen con el comentario: "Ir al gym con este calor vale doble", dando a entender que su intención era dirigirse al gimnasio, probablemente conduciendo, lo que muchos interpretaron como una provocación tras el escándalo con su hija.