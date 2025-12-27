sábado 27 de diciembre de 2025
Fuerte.

El Polaco recordó el día en el que estuvo a pocos segundos de morir

Confesando una fuerte experiencia, El Polaco contó que estuvo muy cerca de tráfico final en Bondi Live. Un mensaje de su mamá lo cambió todo.

El Polaco habló de todo. 

El cantante e hincha apasionado de Temperley tocó este temas en una entrevista con Ángel de Brito y relató, con crudeza y emoción, esta experiencia límite de su vida.

“Si yo no pegaba el volantazo, estaría muerto”, aseguró sin vueltas, dejando en claro la gravedad de la situación. Para El Polaco, esa reacción instintiva no fue casualidad, sino una primera señal.

image
El Polaco habló de todo en Bondi Live.

El Polaco y el mensaje de su mamá

Sin embargo, lo más impactante llegó horas después. A las cinco de la mañana, recibió un mensaje inesperado de su mamá. “Hijo, los ángeles de Dios acampan alrededor tuyo”, decía el texto que terminó de sorprendiendo al cantante.

El cantante confesó que todavía hoy siente escalofríos al recordar ese mensaje. Para él, no fue una simple coincidencia, sino una señal clara y poderosa que le dio sentido a lo que había vivido horas antes.

