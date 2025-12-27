El Polaco recordó el día en el que estuvo a pocos segundos de morir

El Polaco sorprendió a todos al revelar que estuvo al borde de la muerte en un episodio que podría haber terminado en tragedia y un mensaje de su mamá lo cambió todo, durante una entrevista con Ángel de Brito , en su programa del canal Bondi Live.

El cantante e hincha apasionado de Temperley tocó este temas en una entrevista con Ángel de Brito y relató, con crudeza y emoción, esta experiencia límite de su vida.

Se pudrió todo. Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Sigue siendo un deudor alimentario"

¿Qué onda? El Polaco confesó la verdad de su relación con Barby Silenzi

“Te lo juro por mis hijas”, dijo y según contó, todo ocurrió en un momento de profundo cansancio. Mientras viajaba, estuvo a segundos de protagonizar un choque frontal que hubiera sido mortal.

TREMENDO: EL POLACO ESTUVO AL BORDE DE LA MUERTE Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @AngeldebritoOk @popochiok @LaRomiScalora pic.twitter.com/2YVUxGSppn

“Si yo no pegaba el volantazo, estaría muerto”, aseguró sin vueltas, dejando en claro la gravedad de la situación. Para El Polaco, esa reacción instintiva no fue casualidad, sino una primera señal.

image El Polaco habló de todo en Bondi Live.

El Polaco y el mensaje de su mamá

Sin embargo, lo más impactante llegó horas después. A las cinco de la mañana, recibió un mensaje inesperado de su mamá. “Hijo, los ángeles de Dios acampan alrededor tuyo”, decía el texto que terminó de sorprendiendo al cantante.

El cantante confesó que todavía hoy siente escalofríos al recordar ese mensaje. Para él, no fue una simple coincidencia, sino una señal clara y poderosa que le dio sentido a lo que había vivido horas antes.