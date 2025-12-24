miércoles 24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025
Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Sigue siendo un deudor alimentario"

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi solo pagó una parte de lo que le debe de la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

Wanda Nara y Mauro Icardi, en paz.

Wanda Nara y Mauro Icardi, en paz. 

El nombre de Wanda Nara apareció en medio de la llegada de Mauro Icardi a la Argentina, junto con la China Suárez, luego de que se dijera que el futbolista había saldado en su totalidad la cuota alimentaria correspondiente a sus hijas Isabella y Francesca

La versión indicaba que el delantero del Galatasaray había cancelado todas las deudas pendientes, lo que le permitiría regularizar su situación judicial y facilitar su viaje para pasar la Navidad en la Argentina antes de regresar a Turquía, donde debía reincorporarse a su club.

De todos modos, Wanda Nara salió a desmentir esa información. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, la empresaria fue tajante: “Mauro pagó cuatro meses de los catorce que debe. Sigue siendo deudor alimentario”.

Más enredos entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Además, aclaró que la Justicia no levantó la inscripción en el registro de deudores ni modificó las medidas vigentes. Según su versión, el pago realizado por el futbolista respondió exclusivamente a la necesidad de poder salir del país, pero no implicó la cancelación total de la deuda.

XiD0ACGQ
La China Suárez y Mauro Icardi están en Argentina, en medio de los reclamos de Wanda Nara.

La China Suárez y Mauro Icardi están en Argentina, en medio de los reclamos de Wanda Nara.

En medio de versiones cruzadas y tensión judicial, Nara dejó en claro que, para ella, la situación está lejos de resolverse y que Icardi continúa siendo, legalmente, deudor alimentario.

Mientras tanto, Mauro Icardi pasará la Navidad con sus hijas y la China Suárez, luego de que retirar a Isabella y Francesca del departamento de Wanda Nara. La empresaria, en cambio, estará con sus hijas en Año Nuevo.

