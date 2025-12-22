Maxi López recordó los pedidos de Navidad de Wanda Nara en MasterChef Celebrity

En Masterchef Celebrity los participantes debieron cocinar platos de Navidad de diferentes partes del mundo. Con el beneficio del Turco Husaín , que podía cambiar su receta con alguien, Maxi López , el ex de Wanda Nara , aprovechó y le propuso un intercambio que convenció a ambos.

Ante esta situación, Wanda Nara fue a conversar con ellos sobre este acuerdo y afirmó que ella había ayudado a que se concrete el intercambio de platos entre los dos paricipantes de MasterChef Celebrity.

“Yo colaboré porque lo asusté, hablé de secretos”, comentó la conductora, pero Maxi comentó entre risas: “¿Tiene secretos? No tengo memoria”. A lo que el Turco afirmó: “No hay nada que ocultar”.

Luego de conversar con Husaín, Wanda Nara volvió a hablar con Maxi López y le preguntó qué le va a regalar a los hijos que tuvieron juntos para Navidad, y él confesó que tiene que armar las cartitas con ellos.

En ese momento, Maxi recordó las cartas que hacía Wanda para que le regale él, que eran muy largas. “Eran imposibles, no resistía bolsillo”, expresó el participante.

image Wanda Nara picanteó a Maxi López en MasterChef Celebrity.

“¿Daniela qué pide?”, indagó Wanda y Maxi confesó: “Una cosa me pidió, le gustaría hacer parto natural y yo estoy todo cagado… es una decisión que tomamos entre los dos, tiene las dos opciones. Después seguramente se va a caer algún regalito”.

Cuando Wanda le preguntó si regala diamantes, él la miró y afirmó: “He regalado”. Entonces ella explicó que se refería a este año, y él dijo que por ahí sí regala alguno. “¿Vos querés un diamante? Ahí vamos a tener que pedirle a Migueles”, expresó el participante, pero la conductora afirmó que quería que él se lo regale. “Después de no sé cuántas administraciones sigue reclamando… No, ya está, ahí se terminó”, expresó Maxi frente a las cámaras indignado.