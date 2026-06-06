El kinesiólogo de Lomas que supo fusionar la pasión por la natación con su profesión

Una terapia que se puede hacer en Lomas de Zamora y que abarca a pacientes de todas las edades, desde niños y adultos.

Con un gran compromiso y dedicación en lo que hace, el kinesiólogo y osteópata de Lomas , Facundo Victoriano (39) encontró la forma de fusionar su pasión por la natación con su profesión. Por eso, se especializa en brindar a sus pacientes sesiones de kinesiología acuática/hidroterapia que es una alternativa que brinda resultados efectivos.

Desde muy chico, Facundo encontró en la natación una verdadera pasión. "De los 8 a los 23 años fui nadador master, competía representando a Lomas, fui federado, realmente me dediqué de lleno a ese deporte que lo sigo practicando hasta hoy, pero de forma personal", comenzó contando el profesional que hoy trabaja en dos consultorios de la zona.

Pero, esa pasión por el agua la pudo llevar a su labor como profesional vinculada a la salud. "Cuando estaba cursando la carrera, tuvimos una clase especial sobre hidroterapia y ahí fue que entendí que quería trabajar también con esa especialidad", relató y añadió: "Encontré la fusión perfecta".

Gracias a su especialidad, Facundo encontró la forma de mejorar y hasta acelerar alguna de las lesiones de sus pacientes, aunque aclaró que todo depende de cada cuerpo y el tipo de problemática o lesión con la que llegue cada persona.

"En este tipo de especialidad se puede hacer el tratamiento usando el agua como consultorio", comenzó explicando y agregó que se puede hacer de manera complementaria al trabajo que se hace en una sesión de kinesiología.

La kinesiología acuática/hidroterapia cuenta con muchos beneficios y suele acelerar el proceso de recuperación. Además, se adapta a todas las edades, desde niños a adultos mayores.

"Generalmente se trabaja con grupos reducidos y son sesiones de 40 a 50 minutos dependiendo de cada paciente", aseguró el profesional que cuenta con la especialidad en el consultorio ubicado en Fonrouge 362, Lomas.

La satisfacción del trabajo logrado de forma óptima y efectiva

Facundo es parte de la Asociación Argentina de Hidroterapia y docente de la diplomatura en terapias acuáticas para kinesiólogos que quieran sumar la especialidad a sus conocimientos. Por su profesionalismo y al estar más que capacitado en el tema pidió que los pacientes que vayan a alguna sesión de hidroterapia en un club o pileta que siempre consulten si hay un kinesiólogo detrás de la práctica. "Pasa mucho que ponen a la hidroterapia como una actividad más y no responde al verdadero tratamiento que requiere", especificó el experto.

Sobre su forma de trabajo contó que una de las grandes satisfacciones de los profesionales de la salud es ver la evolución del paciente. "Es la parte más linda porque si bien uno estudia, se capacita para poder llevar todas las herramientas al paciente, cuando se recuperan es una de las cosas que más me llena".

Dentro de su experiencia, el licenciado también reconoció que muchos pacientes llegan al consultorio enojados con la kinesiología. "Hay pacientes que notan que no hay mejora y a veces el agua ayuda al trabajo que se hace en piso y de manera complementaria comienzan a ver los resultados", comentó.

El agua además cuenta con muchos beneficios físicos lo que asegura que la recuperación en muchos casos sea más rápida y eso es lo que agradece el paciente. Pero, además de lo que es el tratamiento en sí, Facundo contó que se encarga de hablar mucho con sus pacientes: "Me interesa conocer su historia porque es importante para tratar cualquier lesión. Intento hacer un tratamiento de forma integral porque sabemos que una dificultad física puede traer problemas en la vida cotidiana, en lo laboral".

Desde la empatía es que hace su trabajo el kinesiólogo de Lomas, con sus límites profesionales. "Trato de entender cada situación personal para trabajar en el caso, pero no soy psicólogo y eso está claro, pero para mi es la mejor manera de abordar la profesión", concluyó convencido que en la buena atención está la clave.