martes 21 de julio de 2026
Escribinos
21 de julio de 2026
No te la pierdas.

El Refugio de Banfield presenta una obra sobre la memoria en las vacaciones de invierno

En El Refugio de Banfield se presenta la obra “Había una vez… un cuento para no olvidar”, con autoría y dirección de Daniel Bastías.

Vacaciones de invierno en El Refugio.&nbsp;

Vacaciones de invierno en El Refugio. 

En la obra de teatro, una niña desconfía de su identidad y se embarca en una aventura llena de divertidos personajes que la guiarán para encontrar su origen.

Lee además
Este lunes arrancan las actividades ambientales gratuitas.
Organizadas por el Municipio.

Vacaciones ambientales en Lomas: todas las actividades para disfrutar en familia
Los tres chanchitos, en Las Nobles Bestias.
Para agendar.

Las Nobles Bestias presentan su temporada de vacaciones de invierno

“La obra es un espectáculo infantil y para toda la familia, recomendada a partir de 4 años. La obra cuenta la historia de una niña que es robada durante la última dictadura cívico militar”, apunta Daniel Bastías.

Actúan en la obra Daniel Bastias, Jana Martina Contessi y Mónica Ojeda, con asistencia de dirección de Sabrina Iglesias. El vestuario es de Mónica Ojeda y el sonido y las luces son de Lucas Landini.

Funciones en El Refugio de Banfield.

Funciones en El Refugio de Banfield.

Cuándo serán las funciones en El Refugio de Banfield

“Había una vez… un cuento para no olvidar” se presenta con funciones a la gorra El Refugio de Banfield, Maipú 540. Se recomienda reservar las entradas en las redes de la salas y en Alternativa.

Las funciones en estas vacaciones de invierno serán a las 16 los miércoles 22 y 29, los viernes 24 y 31 y el lunes 27.

Temas
Seguí leyendo

Vacaciones ambientales en Lomas: todas las actividades para disfrutar en familia

Las Nobles Bestias presentan su temporada de vacaciones de invierno

El Espacio Disparate de Lanús celebra sus 20 inviernos en estas vacaciones

Otro escándalo en Gran Hermano: la furia de Yanina Zilli contra todos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El papá de Rodrigo de Paul habló de todo.  video
¿Qué onda?

El papá de Rodrigo de Paul sobre el casamiento con Tini: "No me invitaron"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Axel Kicillof contra el modelo de gobierno de Javier Milei.
Categórico.

Axel Kicillof: "Este Gobierno no invierte un solo peso en el pueblo"