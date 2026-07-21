El Refugio de Banfield presenta una obra sobre la memoria en las vacaciones de invierno

En El Refugio de Banfield sale a escena en estas vacaciones de invierno la otra de teatro “Había una vez… un cuento para no olvidar”, una puesta con autoría y dirección de Daniel Bastías, una propuesta apta para toda la familia.

En la obra de teatro, una niña desconfía de su identidad y se embarca en una aventura llena de divertidos personajes que la guiarán para encontrar su origen.

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“La obra es un espectáculo infantil y para toda la familia, recomendada a partir de 4 años. La obra cuenta la historia de una niña que es robada durante la última dictadura cívico militar”, apunta Daniel Bastías.

Actúan en la obra Daniel Bastias, Jana Martina Contessi y Mónica Ojeda , con asistencia de dirección de Sabrina Iglesias . El vestuario es de Mónica Ojeda y el sonido y las luces son de Lucas Landini.

Funciones en El Refugio de Banfield.

Cuándo serán las funciones en El Refugio de Banfield

“Había una vez… un cuento para no olvidar” se presenta con funciones a la gorra El Refugio de Banfield, Maipú 540. Se recomienda reservar las entradas en las redes de la salas y en Alternativa.

Las funciones en estas vacaciones de invierno serán a las 16 los miércoles 22 y 29, los viernes 24 y 31 y el lunes 27.