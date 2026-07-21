El Refugio de Banfield presenta una obra sobre la memoria en las vacaciones de invierno

En El Refugio de Banfield sale a escena en estas vacaciones de invierno la otra de teatro “Había una vez… un cuento para no olvidar”, una puesta con autoría y dirección de Daniel Bastías, una propuesta apta para toda la familia.
En El Refugio de Banfield se presenta la obra “Había una vez… un cuento para no olvidar”, con autoría y dirección de Daniel Bastías.
En El Refugio de Banfield sale a escena en estas vacaciones de invierno la otra de teatro “Había una vez… un cuento para no olvidar”, una puesta con autoría y dirección de Daniel Bastías, una propuesta apta para toda la familia.
En la obra de teatro, una niña desconfía de su identidad y se embarca en una aventura llena de divertidos personajes que la guiarán para encontrar su origen.
“La obra es un espectáculo infantil y para toda la familia, recomendada a partir de 4 años. La obra cuenta la historia de una niña que es robada durante la última dictadura cívico militar”, apunta Daniel Bastías.
Actúan en la obra Daniel Bastias, Jana Martina Contessi y Mónica Ojeda, con asistencia de dirección de Sabrina Iglesias. El vestuario es de Mónica Ojeda y el sonido y las luces son de Lucas Landini.
“Había una vez… un cuento para no olvidar” se presenta con funciones a la gorra El Refugio de Banfield, Maipú 540. Se recomienda reservar las entradas en las redes de la salas y en Alternativa.
Las funciones en estas vacaciones de invierno serán a las 16 los miércoles 22 y 29, los viernes 24 y 31 y el lunes 27.