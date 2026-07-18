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Las Nobles Bestias de Temperley presentan su temporada de vacaciones de invierno

Las Nobles Bestias de Temperley tendrán en escena a un estreno junto con otros clásicos de la región en las vacaciones en invierno.

Los tres chanchitos, en Las Nobles Bestias.
"Los tres chanchitos", en Las Nobles Bestias.

“Con propuestas accesibles y promociones especiales diseñadas para asegurar el acceso a la cultura de toda la comunidad. Los espectáculos están pensados para el disfrute de múltiples generaciones, con opciones lúdicas e interactivas que invitan a la imaginación, la reflexión y el encuentro”, dicen desde Las Nobles Bestias.

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La obra “Odisea”, con Lucrecia Vinchenza, teatro y títeres, saldrá a escena el lunes 20 y martes 21 a las 15. Mientras que “Yaku Ayllu”, que toma su nombre de un barco reciclado, pisará las tablas el lunes 20 a las 16,30.

“Cuentos de norte a sur”, un clásico en la escena de la región con cuentos y música en vivo, se presentará los martes 21 y 28 a las 16,30.

“Historias de medianoche”, el estreno de la temporada, una una obra que trabaja con sombras y retroproyección, se presentará del miércoles 22 al sábado 25 y miércoles 29 al sábado 1 de agosto a las 15.

Otras propuestas en Las Nobles Bestias

“Los tres chanchitos”, un clásico de las vacaciones de invierno de la sala, llegará el miércoles 22, el jueves 23, el viernes 31 y el sábado 1 de agosto a las 16,30.

La obra “Aré Porá, un viaje hacia la amistad”, se presentará el viernes 24, el sábado 25, el miércoles 29 y el jueves 30 a las 16,30.

“Lu luciérnaga que iluminó la noche” tendrá su función el lunes 27 a las 15. Ese mismo día a las 16,30 será el turno de “Varieté Petifur”. Y “La Maquinita” saldrá a escena el martes 28 a las 15.

MÁS INFO

Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

Entradas: $15.000.

Anticipadas: $12.000

Menores de 2 años No abonan entrada.

Personas con CUD con acompañante sin cargo.

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