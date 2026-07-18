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18 de julio de 2026
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El guiño de Madonna a la Selección Argentina con un desopilante video

Madonna publicó en las redes sociales un video creado por un artista argentino con inteligencia artificial donde aparece todo el plantel de la Selección Argentina.

La buena onda de Madonna.&nbsp;

La buena onda de Madonna. 

El increíble video, generado con inteligencia artificial, muestra a las máximas figuras del equipo campeón del mundo bailando de manera sincronizada al ritmo de “Danceteria”, el nuevo y pegadizo sencillo de Madonna.

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El clip recrea una divertida coreografía con los integrantes de la Selección Argentina combinando humor, música y fútbol en una producción que rápidamente captó la atención de usuarios de todo el mundo.

El creador del video

La pieza fue realizada por Tutanka, un artista argentino que mantiene el anonimato y publica sus trabajos y video en la cuenta de Instagram @nosoytutanka.

Madonna compartió el video.

Madonna compartió el video.

Desde 2016 desarrolla contenidos que mezclan inteligencia artificial, cultura pop, deporte y actualidad. Además de su presencia en redes sociales, varias de sus obras también pueden verse en espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires.

La enorme repercusión internacional del video refleja el impacto que genera la destacada campaña de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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