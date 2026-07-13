Madonna recordó su romance con Sean Penn en una canción

Madonna lanzó “Confessions II”, su esperado decimoquinto disco de estudio donde volvió a la música más bailable, y en una de las canciones recuerda su matrimonio con el actor Sean Penn . La “Reina del Pop” y el cantante estuvieron casados entre 1985 y 1989.

El tema en cuestión es “Bizarre”, en colaboración con el DJ Martin Garrix. Allí, donde Madonna no menciona directamente a Sean Penn, pero los guiños son más que evidente.

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La letra describe a una estrella de cine de “ojos azul intenso”, a quien describe como alguien que se sintió amenazado por la enorme exposición mediática de su pareja y que, según la canción, nunca estuvo dispuesto a “compartir la alfombra roja” con ella.

También cita a un Ford Shelby GT500 convertible de 1968, el auto que, según se rumoreaba, Madonna le regaló a Sean Penn cuando se casaron.

También agrega una alusión velada a una condena por conducción temeraria que el actor recibió en 1987, en pleno matrimonio. Ambos datos son de dominio público y coinciden con hechos reales de la relación entre ambos.

Madonna y Sean Penn, en los '80.

Esas referencias están al principio de la canción: “Estrella de cine, ojos azul profundo. En Hollywood, somos un premio perfecto. Conducía demasiado rápido; Shelby Cobra, no estaba destinado a durar”.

Más adelante, Madonna canta: “Extiende la alfombra para nosotros, pero no la compartirás. Supongo que te sentís amenazado por mí, pero no vas a admitirlo. Las pequeñas cosas que hiciste que me hicieron desearte… El fuego era tan intenso”.

Se conocieron en 1985, cuando Sean Penn era ya un actor en ascenso y Madonna se convertía en la mayor estrella pop del planeta gracias a discos como Like a Virgin.

Se casaron ese mismo año, el 16 de agosto, coincidiendo además con el cumpleaños de la cantante. En medio de varias crisis, se separaron en 1989.