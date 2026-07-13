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13 de julio de 2026
Propuestas.

Entre goles, juegos y música: las plazas de Lomas viven a pleno el Mundial

El programa Mundial en Comunidad volvió a reunir este fin de semana a cientos de vecinos con múltiples actividades en Lomas.

Lomas vibró al ritmo del Mundial con actividades para toda la familia.

Lomas vibró al ritmo del Mundial con actividades para toda la familia.

Las actividades se desarrollaron en Centenario y Llavallol, con una importante participación de familias que se acercaron desde el mediodía para compartir una tarde con juegos temáticos, shows en vivo, stands de emprendedores, espacios gastronómicos y una pantalla gigante para seguir de cerca la actualidad del Mundial.

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animadores e inflables fueron parte de la movida.

Los nenes se divirtieron y tuvieron un d&iacute;a de recreaci&oacute;n familiar.&nbsp;

Los nenes se divirtieron y tuvieron un día de recreación familiar.

La Copa del Mundo, obtenida en 2022, estuvo presente.&nbsp;

La Copa del Mundo, obtenida en 2022, estuvo presente.

Qué propuestas hubo por el Mundial

A lo largo de ambas jornadas hubo postas deportivas, desafíos futboleros, propuestas para las infancias y actividades recreativas pensadas para que vecinos de todas las edades pudieran vivir el Mundial sin salir de sus barrios. La música también fue protagonista, con artistas locales que animaron la tarde y acompañaron el clima de fiesta.

Los emprendedores locales aprovecharon la convocatoria para exhibir y vender sus productos, mientras que distintas áreas del Municipio ofrecieron espacios con actividades educativas, ambientales y comunitarias, una modalidad que el programa viene sosteniendo desde el inicio del torneo.

Hubo espacios con actividades educativas, ambientales y comunitarias.

Hubo espacios con actividades educativas, ambientales y comunitarias.

Los m&aacute;s grandes y los m&aacute;s peques disfrutaron de un d&iacute;a de sol y actividades.&nbsp;

Los más grandes y los más peques disfrutaron de un día de sol y actividades.

Las camisetas celestes y blancas son protagonistas estos d&iacute;as en Lomas.&nbsp;

Las camisetas celestes y blancas son protagonistas estos días en Lomas.

La expectativa por el presente de la Selección Argentina atravesó toda la jornada. Con camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y mucho entusiasmo, vecinos de todas las edades compartieron la ilusión de seguir acompañando al equipo de Lionel Scaloni en su camino dentro del Mundial.

El buen marco de público volvió a confirmar el éxito de una propuesta que, desde el comienzo del certamen, viene recorriendo diferentes localidades del distrito con actividades gratuitas para fomentar el encuentro, el deporte y la vida comunitaria.

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