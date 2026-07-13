lunes 13 de julio de 2026
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13 de julio de 2026
¿Se la jugó?

Qué dijo Liam Gallagher sobre el partido entre la Selección Argentina e Inglaterra

Liam Gallagher, cantante de Oasis y apasionado del fútbol, tomó la palabra en la previa del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra.

Liam Gallagher, el futbolero cantante de Oasis.&nbsp;

Liam Gallagher, el futbolero cantante de Oasis. 

El miércoles la Selección Argentina e Inglaterra jugarán por las semifinales del Mundial 2026, en un partido con muchos condimentos. El cantante de Oasis, Liam Gallagher, apasionado del fútbol y también de nuestro país, tomó la palabra antes del cruce.

El cantante de la legendaria banda de rock británica suele manifestarse en las redes sociales y está vez habló del amor por la Argentina y por su la selección de su país.

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Liam Gallagher, en las redes sociales.

Liam Gallagher, en las redes sociales.

Uno de los líderes de Oasis, que había tenido un cruce en redes con Fher, el cantante de Maná también por el duelo ante México por los octavos de final, ahora le contestó a una usuaria de X quien consideró que “es duro estar aquí en britpoptwt y no querer que gane Inglaterra”.

Utilizando la misma frase, Liam Gallagher le respondió: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”.

Liam Gallagher ya se ve campeón

Muchos antes de este mensaje en las redes sociales, Liam Gallagher ya lanzó su predicción de quién ganará el Mundial 2026, en sus redes sociales.

“Vamos a ganar este Mundial”, escribió tras la victoria ante Noruega y si bien indicó que “no sé cómo, pero me da igual”. “Respeto a todos esos jugadores. El entrenador tiene que conseguirlo, LG”, agregó el hincha del Manchester City.

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