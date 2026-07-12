La banda de rock U2 lanzó la canción "Streets of Dreams", con un estribillo en español

La banda de rock irlandesa U2 lanzó “Streets of Dreams”, una canción que cuenta con un estribillo en parte en español y Bono canta "La calle, la calle del sueño", y que es el primer avance del que será su primer disco en nueve años.

El tema está acompañado por un vídeo que el grupo filmó el pasado mes de mayo en Ciudad de México coincidiendo con su presencia en la final de la Street Child World Cup 2026, celebrada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

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La grabación del vídeo, realizada en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, reunió a cientos de seguidores a pesar del mal tiempo, que recuerda que hubo una fuerte tormenta con lluvia y truenos, lo que provocó incluso la avería de uno de los generadores del rodaje.

Una familia de la zona abrió las puertas de su casa a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. para que pudieran continuar filmando desde el balcón de su departamento.

La banda de rock U2 en una casa de México.

U2 tocó el tema sobre el techo de un micro escolar intervenido con un graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol. En la parte frontal del auto se leía la frase “La calle de los sueños”, la traducción al español del título de la canción.

Un tema con un fuerte componente social, con frases como "La calle, calle del sueño/ Justice an obsession on the street of dreams" (La Justicia, una obsesión en la calle de los sueños).