Finde en Lomas: Bersuit Vergarabat, Vuelta Canela y la obra de Ariel Staltari

Este fin de semana en Lomas de Zamora llegan las bandas Bersuit Vergarabat, Andando Descalzo, Las Manos de Filippi, el grupo para las infancias Vuelta Canela, la cumbia de Román El Original y la obra de teatro de Ariel Staltari, actor de Okupas y El Eternauta.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el sábado a las 21 Danzares Buenos Aires celebra el Día Mundial del Folklore y el mes de la Pachamama presentando su nueva obra, "Tierra Encendida”.

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Mientras que el domingo sale escena la obra infantil “Derechos Torcidos” y a las 20 habrá mucho rock en vivo con Semillas Blues y Malvivientes.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora , Larrea 350, el viernes a las 21 llega Bersuit Vergarabat con todos sus clásicos y recordando el clásico disco "Hijos del culo" . Andando Descalzo abrirá la noche.

Ariel Staltari, actor de las series Okupas y El Eternauta, sale a escena el viernes a las 21 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, con su obra “Agotados”.

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074, el sábado a las 20.30 irrumpe en escena la puesta teatral “Se solas que son las tres”.

Vuelta Canela, un grupo de música para las infancias y para toda la familia, presenta sus clásicos el sábado a las 16 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

El Teatro Kabeza, con sus desopilantes personajes y sus clásicos números de humor, irrumpe en escena el viernes a las 22 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

El Museo Pio Collivadino de Banfield, Medrano 165, celebra 157 años de vida el sábado desde las 18 con múltiples actividades gratuitas para toda la familia.

Más rock en vivo

Las Manos de Filippi, la banda liderada del Hernán “Cabra” de Vega, regresa el sábado a las 23 a Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066. Feliz Entierro abrirá la noche.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado desde las 23.30 se arma otra edición de “Noche de Cumbia” con Román El Original tocando en vivo.

Se arma una “Noche Ricotera” el sábado desde las 21 en Eva Perón y Colón, Temperley, con bandas tributo en vivo, Dj’s y exposición de fotos.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el vienes a las 22 Relax ’85 presenta covers del rock argentino y el sábado será el turno de Random’s.

En Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, el viernes a las 21 se presenta la obra “Mil Metros” y el sábado será el turno de “Samurai, el viaje del cóndor”. El domingo a las 18 llega “El paraíso perdido”.

En Villa Turdera, Suipacha 25, Lucas Camejo y Lisandro Seppia presenta en formato acústico los clásicos de Luis Alberto Spinetta, Charly García y Fito Páez.