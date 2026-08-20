Se arma una "Noche Ricotera" en Temperley con bandas en vivo

Se arma una “Noche Ricotera” este sábado en Temperley con bandas tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y otro grupo invitado, con las reliquias en vinilo que traerá un DJ y con una muestra de fotos del rock argentino.
En Temperley sonarán bandas tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, junto con otras propuestas en una imperdible noche temática.
Se arma una “Noche Ricotera” este sábado en Temperley con bandas tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y otro grupo invitado, con las reliquias en vinilo que traerá un DJ y con una muestra de fotos del rock argentino.
Esta movida la organiza Umbral Producciones, un emprendimiento cultural de la región que comandan Soledad Fayanás, Maximiliano Cordero y Víctor Luna.
“Armamos fechas en varios lugares, como en el Club Colón. Son fecha temáticas, el mes pasado hicimos el festival ‘Metal Extremo’ y ahora vamos a hacer uno de Los Redondos”, le cuenta Maximiliano Cordero a La Unión.
Van a sonar en vivo Invocación Redonda y Arlequines del Banquete, dos bandas tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Se suman Las Berenjenas, banda de Lomas de Zamora, para hacer sus canciones y algunos covers del rock argentino.
“Va a estar un DJ, que es un coleccionista y va a traer vinilos de la época, y también algunas cosas para mostrar, como un casete firmado y unas entradas”, adelanta.
La movida tendrá además una “Galería Fotográfica” del Colectivo de Fotógrafos del Rock, donde se verán retratos de shows del Indio Solari, Skay Beilinson y otros artistas.
También se sumaran propuestas gastronómicas, a precios accesibles, y las distintas variedades de la cerveza artesanal de Kanku, elaborada en Temperley.
La “Noche Ricotera” será el sábado desde las 21 en Avenida Eva Perón al 700 esquina Colón, Temperley, a dos cuadras de la Avenida Almirante Brown y 5 cuadras de la Estación.
Entradas: $12.000; anticipadas: $10.000.