Se arma una "Noche Ricotera" en Temperley con bandas en vivo

Se arma una “Noche Ricotera” este sábado en Temperley con bandas tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y otro grupo invitado, con las reliquias en vinilo que traerá un DJ y con una muestra de fotos del rock argentino.

Esta movida la organiza Umbral Producciones , un emprendimiento cultural de la región que comandan Soledad Fayanás, Maximiliano Cordero y Víctor Luna.

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“Armamos fechas en varios lugares, como en el Club Colón. Son fecha temáticas, el mes pasado hicimos el festival ‘Metal Extremo’ y ahora vamos a hacer uno de Los Redondos”, le cuenta Maximiliano Cordero a La Unión.

Van a sonar en vivo Invocación Redonda y Arlequines del Banquete, dos bandas tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . Se suman Las Berenjenas, banda de Lomas de Zamora , para hacer sus canciones y algunos covers del rock argentino.

“Va a estar un DJ, que es un coleccionista y va a traer vinilos de la época, y también algunas cosas para mostrar, como un casete firmado y unas entradas”, adelanta.

Arlequines del Banquete.

La movida tendrá además una “Galería Fotográfica” del Colectivo de Fotógrafos del Rock, donde se verán retratos de shows del Indio Solari, Skay Beilinson y otros artistas.

También se sumaran propuestas gastronómicas, a precios accesibles, y las distintas variedades de la cerveza artesanal de Kanku, elaborada en Temperley.

Las Berenjenas se suman.

Toda la info de la “Noche Ricotera” en Temperley

La “Noche Ricotera” será el sábado desde las 21 en Avenida Eva Perón al 700 esquina Colón, Temperley, a dos cuadras de la Avenida Almirante Brown y 5 cuadras de la Estación.

Entradas: $12.000; anticipadas: $10.000.