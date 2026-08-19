miércoles 19 de agosto de 2026
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19 de agosto de 2026
Terrible.

Trágico accidente de un micro que iba a Lomas de Zamora: murió una mujer y hubo 14 heridos

Venía desde Misiones hacia la terminal de La Noria. Volcó en la ruta y provocó una tragedia. Qué dijo el chofer tras el accidente.

El micro volcó en la Ruta Nacional 14.

El micro volcó en la Ruta Nacional 14.

Un micro que llevaba pasajeros desde Misiones hacia Lomas de Zamora protagonizó un accidente fatal en la provincia de Corrientes. Murió una mujer y hubo 14 personas hospitalizadas.

El ómnibus había partido desde la ciudad de Oberá con destino a la terminal de La Noria, ubicada en la localidad de Villa Fiorito. Por desgracia, terminó volcando cuando transitaba por la Ruta Nacional 14, cerca de la localidad correntina de Alvear.

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Según explicó el chofer, se habría encandilado con las luces de un vehículo que circulaba en sentido contrario y, en el intento de esquivarlo, terminó mordiendo la banquina. Al intentar recuperar el control, volcó sobre el lateral derecho del micro.

Una fallecida y 14 heridos tras el accidente

El micro terminaba su recorrido en la terminal de La Noria, pero tuvo un accidente.

El micro terminaba su recorrido en la terminal de La Noria, pero tuvo un accidente.

La gran mayoría de los pasajeros sufrieron golpes muy fuertes y graves heridas a causa del vuelco. Se requirió un amplio operativo para poder asistirlos y retirarlos desde el interior del micro.

Efectivos de la Policía de Corrientes, de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval llegaron al lugar junto con bomberos y ambulancias locales. Rápidamente iniciaron el rescate de los 28 pasajeros.

Como el micro estaba volcado sobre la puerta de ingreso, algunos pasajeros tuvieron que ser retirados por las salidas de emergencia ubicadas en el techo.

El terrible accidente dejó un saldo de 14 personas heridas y una mujer de 48 años fallecida. Las personas lastimadas fueron hospitalizadas con lesiones de distinta consideración. La ruta estuvo cortada varias horas para completar las tareas de rescate.

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