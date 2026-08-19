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19 de agosto de 2026
Casi dos meses.

La vuelta de Marcelino Moreno, la incógnita que tiene en vilo a Lanús

Lanús extraña el fútbol de Marcelino Moreno, que lentamente se recupera de la operación, mientras que tiene que resolver su contrato con la dirigencia.

Macelino Moreno lleva casi dos meses afuera de las canchas.

Macelino Moreno lleva casi dos meses afuera de las canchas.

El funcionamiento colectivo de Lanús extraña la presencia de Marcelino Moreno. Casi que no jugó en el año, cuando lo hizo dio ventajas físicas y luego de la operación los tiempos de recuperación se van cumpliendo lentamente. La pregunta que se hacen todos: ¿para qué fecha volvería el “10”?

Aquejado por una metatarsalgia crónica en el pie derecho, el enganche mendocino decidió pasar por el quirófano el 30 de junio pasado, tras infiltrarse en las finales de la Recopa Sudamericana contra Flamengo y otros partidos del Torneo Apertura. Pero, el dolor y la incomodidad para pisar y moverse terminaron con Marcelino Moreno operado en el Sanatorio Finochietto.

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La lesión de Marcelino Moreno

La lesión de la cual se operó Marcelino Moreno se produce por dos motivos: una sobrecarga mecánica o presión excesiva es esa área y suele sentirse como una sensación de ardor o como caminar sobre las piedras.

En su ausencia, Mauricio Pellegrino no pudo mantener una línea futbolística para Lanús, más allá que intentó variantes tácticas y de nombres. No fueron muchos los partidos destacados pero, aun así, cuando vuelva a las canchas, tendrá un tiempo más para reacomodar su cuerpo a las exigencias. Recién la semana pasada comenzó a hacer trabajos livianos de campo.

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Katy Rivero, la mujer de Marcelino Moreno, le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram: “Vas a volver a ser una bestia imparable, llena de magia, llena de garra y ganas de ganarlo todo. Los días difíciles pasan, pero las ganas de ganar se quedan. Esto es solo una pausa, no el final de tu partido”.

Por otro lado, la dirigencia encabezada por el presidente Nicolás Russo quiere resolver cuanto antes la situación contractual del jugador -clave para Mauricio Pellegrino- cuyo vínculo finaliza en diciembre y es el objetivo a concretar. A la espera de la decisión de Lino, el club le ofrecería extenderlo por dos temporadas más.

Marcelino Moreno, luego de la operaci&oacute;n.

Marcelino Moreno, luego de la operación.

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