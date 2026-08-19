miércoles 19 de agosto de 2026
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19 de agosto de 2026
Grave denuncia.

Detienen a un policía por pedir coimas a un comerciante en San José

El dueño de una metalera acusó al policía de pedirle un monto de dinero mensual para "dejarlo trabajar tranquilo".

Detienen a un efectivo de la Policía Bonaerense.

Detienen a un efectivo de la Policía Bonaerense.

Detuvieron a un policía acusado de exigir una coima mensual a un comerciante de San José a cambio de protección y seguridad. Fue desafectado de la fuerza.

Todo empezó cuando el dueño de una metalera denunció que un efectivo de la Policía Bonaerense, que trabajaba en la comisaría de San Francisco Solano, pasaba a visitarlo para exigirle dinero, con la excusa de “dejarlo trabajar tranquilo”. La situación se repetía todos los meses.

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La denuncia recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Almirante Brown. Los investigadores organizaron una entrega falsa del dinero con el fin de atrapar in fraganti al policía.

La detención del policía

El polic&iacute;a cumpl&iacute;a funciones en la comisar&iacute;a de Solano.

El policía cumplía funciones en la comisaría de Solano.

La mencionada entrega se realizó en una esquina de San José, partido de Almirante Brown. El policía fue hasta el lugar para buscar el dinero de la coima. Sin embargo, al ver que se acercaba el personal policial para detenerlo, aceleró con su camioneta y escapó.

Los uniformados lograron arrestarlo tras una breve persecución. Le incautaron dinero en efectivo y le quitaron el arma y su chaleco reglamentario.

El policía fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en violencia institucional, acusado de “exacción ilegal”.

Según informaron fuentes del caso, el policía fue desafectado de la fuerza bonaerense, pero quedó en libertad mientras continúa la causa en su contra.

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