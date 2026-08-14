viernes 14 de agosto de 2026
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14 de agosto de 2026
Detenido.

Budge: quiso escapar de la Policía y lo atraparon con 181 envoltorios de cocaína

Intentó refugiarse en las casas de Budge pero lograron reducirlo. Tenía varios elementos relacionados a la venta de drogas.

Lo detuvo la SubDDI de Lomas de Zamora.

Lo detuvo la SubDDI de Lomas de Zamora.

Un hombre de 37 años fue detenido en la localidad de Ingeniero Budge, luego de que le encontraran 181 envoltorios de cocaína. Había intentado escapar de la Policía.

Todo empezó cuando efectivos de la SubDDI Lomas de Zamora recibieron una alerta radial por el robo de un auto. Los agentes se dirigieron hasta la zona de Saladillo y Baradero, donde observaron a dos sujetos en actitud sospechosa. Uno de ellos estaba en una moto.

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Al darles la voz de alto para identificarlos, el motociclista aceleró y escapó del lugar, mientras que el otro hombre empezó a correr para refugiarse en distintas casas del barrio. La huida no duró mucho más: lo atraparon en una vivienda ubicada en Baradero al 1900.

Detenido por venta de drogas

Cocaína incautada al detenido en el operativo realizado en Budge.

Cocaína incautada al detenido en el operativo realizado en Budge.

El detenido fue identificado como Daniel A., de 37 años. Llevaba varias camperas superpuestas con varios bolsillos en los que guardaba envoltorios de droga. Así descubrieron por qué había querido escapar.

Los policías le incautaron 181 envoltorios de cocaína, 380.000 pesos en efectivo, una balanza de precisión, una tijera, un teléfono celular, una gorra de lana y dos llaves. Todos los elementos reforzaron la hipótesis de que el sujeto estaba vinculado a la venta de drogas.

El hombre quedó detenido, acusado de “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con violación de domicilio”. En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La Justicia intenta determinar si el sospechoso estuvo vinculado al robo del vehículo que había originado el operativo.

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