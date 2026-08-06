viernes 07 de agosto de 2026
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6 de agosto de 2026
Policiales.

Dos detenidos en distintos operativos en Avellaneda por venta de drogas

La Policía bonaerense detuvo a dos hombres en el marco de dos investigaciones independientes por presunta venta de drogas en Avellaneda.

Dos detenidos en distintos operativos en Avellaneda por venta de drogas.

Dos detenidos en distintos operativos en Avellaneda por venta de drogas.

Dos hombres fueron detenidos en Avellaneda durante una serie de procedimientos realizados por la Policía bonaerense en el marco de investigaciones por presunta comercialización de estupefacientes. En ambos operativos se secuestraron dosis de cocaína listas para la venta y, en uno de los casos, también un arma de fuego.

El primero de los allanamientos se llevó a cabo en la localidad de Dock Sud. Allí fue arrestado un hombre de 31 años, señalado como presunto vendedor de drogas, tras una investigación que lo vinculaba con maniobras de narcomenudeo en la vía pública.

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Durante el procedimiento, los efectivos incautaron más de 200 envoltorios de cocaína fraccionados para su comercialización, una balanza de precisión y un revólver calibre .22 largo con 36 municiones.

El segundo operativo realizado en Avellaneda

En un segundo operativo, realizado en Villa Corina, fue detenido un hombre de 49 años. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso utilizaba su domicilio como punto de venta de estupefacientes. En ese lugar se secuestraron más de 160 dosis de cocaína preparadas para su distribución.

Las actuaciones fueron caratuladas como "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y, en el caso del procedimiento realizado en Dock Sud, también se incorporó la imputación por "portación ilegal de arma de uso civil".

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 2.

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