Avellaneda homenajeó a Juampi Mateos tras su décimo puesto en el Mundial de Skate de Roma

La intendenta de Avellaneda , Magdalena Sierra, recibió al skater Juampi Mateos luego de su participación en el Mundial de Skate disputado en Roma, Italia, donde terminó en el décimo puesto. Durante el encuentro también se confirmó que el Seleccionado Argentino entrenará en el Skatepark Mauro Sabino de la ciudad.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, reconoció al deportista local Juampi Mateos por su destacada participación en el Mundial de Skate que se llevó a cabo en Roma, Italia. El representante de la ciudad cerró su actuación con un décimo puesto, una ubicación que lo consolidó entre los mejores competidores del certamen.

Conflicto laboral. Trabajadores de Cresta Roja cortaron la Autopista en Ezeiza y exigen un cronograma de pagos

De la reunión también participó el director deportivo de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP), Esteban González. Durante el encuentro se puso en valor el acompañamiento brindado por el Municipio para que el skater pudiera competir en la cita internacional.

Uno de los anuncios más importantes de la jornada fue que el Seleccionado Argentino de skate comenzará a realizar sus entrenamientos en el Skatepark Mauro Sabino, ubicado en el Parque del Fútbol.

La medida surge del trabajo conjunto entre el Municipio de Avellaneda y la Confederación Argentina de Patinaje, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la disciplina y potenciar ese espacio como un punto de referencia para el alto rendimiento.

Competencia nacional de scootering

Además, se confirmó que hacia fines de agosto el Skatepark Mauro Sabino será escenario de una competencia nacional de scootering, que reunirá a deportistas de distintos puntos del país.

Desde el Municipio señalaron que estas iniciativas buscan acompañar el crecimiento de los atletas locales y seguir impulsando el desarrollo de los deportes urbanos en Avellaneda.