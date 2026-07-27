Bronca por la falta de trenes y colectivos en Cañuelas y alrededores: "Nos están dejando aislados".

Pasó más de un año sin servicio ferroviario entre los partidos de Lobos y Cañuelas y los vecinos vuelven a organizarse para exigir la restitución de los trenes. El domingo 9 de agosto se llevará a cabo un festival cultural de reclamo con bicicleteada y caravana de vehículos antiguos, además de números artísticos para toda la familia.

Victoria Miozzi, trabajadora feriante y vecina de Uribelarrea, indicó: “Nos sacaron el tren en 2024 y ahora nos están dejando sin colectivos, nos dejan aislados”.

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Según relevamientos que hicieron las agrupaciones vecinales, los municipios de Monte y de Lobos (linderos a Cañuelas) son los más afectados por la situación.

“Nos sacaron el tren en 2024 y ahora nos están dejando sin colectivos, nos dejan aislados”.

La línea de colectivos ya presentó la quiebra como consecuencia del nuevo sistema de subsidios implementado por el Gobierno nacional: ahora se aplica sobre la cantidad de pasajeros y no sobre el kilometraje. Esto perjudica de forma directa a las comunidades rurales que tienen menos densidad de usuarios.

A las 20 ya no tenemos más colectivos para ir de Uribe a Cañuelas. Es de terror porque a mucha gente de acá ya no los toman en Cañuelas para trabajar y también afecta a cientos de chicos que viajaban a la escuela en Cañuelas”, añadió Victoria.

Por su parte, la suspensión del servicio del ferrocarril habría iniciado por una obra de recambio de vías en 2024, pero nunca se restableció. El Municipio estaría gestionando con Trenes Argentinos Operaciones el regreso del tren, pero según pudo averiguar este medio, para eso debe intervenir la empresa Loma Negra, que tiene la concesión de las vías y es responsable de su funcionamiento y mantenimiento.

Vecinos, trabajadores, estudiantes y familias recalcan que el servicio de trenes es vital como eje de desarrollo social, cultural y económico.

Así será el festival por el regreso del tren

La convocatoria comenzará a las 9:30 en la Estación de Cañuelas, desde donde partirá una bicicleteada acompañada por autos antiguos y de colección de la Asociación de Vehículos Antiguos de Cañuelas (AVACC). La caravana finalizará a las 10:30 en la Estación de Uribelarrea.

En el lugar se compartirá una mateada comunitaria con la participación de artistas regionales, al tiempo que se firmará y enviará un petitorio a las autoridades ferroviarias.

Vecinos, trabajadores, estudiantes y familias recalcan que el servicio de trenes es vital como eje de desarrollo social, cultural y económico, impidiendo el aislamiento de las localidades de la zona.