Entregaron en Temperley más de 200 remeras estampadas de Malvinas

Más de 200 personas se acercaron para tener su remera gratis con la estampa de las Malvinas.

Gracias al proyecto Malvinas en tu Barrio y en el marco de la Muestra Itinerante de la Soberanía más de 200 personas se llevaron remeras estampadas con la imagen de las islas gratis este último sábado durante la jornada que se llevó adelante en la Plaza La Perla de Temperley .

También quienes pasaron por allí se llevaron material histórico sobre las Malvinas, siempre con el objetivo principal de promover la Memoria, la reflexión y el compromiso con la historia.

"La propuesta fue totalmente gratuita y tenemos que decir que superó ampliamente todas las expectativas, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la jornada", comentó Damián Karalitzky , uno de los fundadores de Malvinas en tu Barrio.

Según comentaron los presentes, la plaza "se transformó en una verdadera expresión colectiva de memoria, identidad y defensa permanente de nuestra soberanía".

Cómo fue la primera jornada del estampado de remeras en Temperley

Lo vecinos sólo debían acercarse con una remera de cualquier color, que no sea negra, por el tema de la tinta a utilizar para cada uno de los estampados. "Lo más destacado de la jornada fue que cada remera intervenida representó el compromiso de una comunidad que mantiene viva la causa Malvinas y demuestra que la soberanía también se construye desde el encuentro, la participación y la memoria compartida", recalcó Karalitzky.

Sobre lo que viene comentaron que están planificando una nueva jornada para que más vecinos puedan sumarse y así tener su remera de Malvinas.

"Queremos seguir llevando nuestras Islas Malvinas en el corazón y en cada barrio", aseguraron los organizaciones de este tipo de jornadas.

Cada remera además de la imagen de las islas se puso la inscripción "las Malvinas fueron, son y serán argentinas", una frase que hacía más emocionante el momento de la entrega de cada remera. "Vamos a volver a convocar. Estamparemos más remeras con nuestras Malvinas", aseguraron.

En compañía de los héroes de Malvinas

Ésta primera jornada tan multitudinaria que se denominó "Traé tu remera y la hacemos de Malvinas" va a continuar activa y será parte del proyecto lomense "Malvinas en tu barrio", el cual se encarga de realizar murales en distintos paredones de los barrios.

"La idea es realizar un nuevo mural junto a la comunidad siempre compartiendo el momento con la presencia de nuestros héroes de Malvinas, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria y la soberanía", resaltó Karalitzky.

La actividad que se viene también será gratuita y bajo la modalidad de itinerante como Malvinas en tu Barrio. Lo único que se pedirá a quienes quieran participar que lleven su remera (preferentemente de color claro y no negra) para que ellos puedan hacer el estampado de las Malvinas.

"Pronto estaremos anunciando el lugar, la fecha y el horario del próximo encuentro", adelantó el fundador de Malvinas en tu Barrio.

Mirá las mejores fotos de la jornada

Cada vecino tuvo que llevar una remera de color para ser estampada.

La jornada masiva se realizó en la Plaza La Perla de Temperley.