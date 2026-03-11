Llega a Temperley, una edición especial de la Feria de la Soberanía en la Plaza La Perla

Con una edición especial se presentará este domingo de 16 a 20 en la Plaza La Perla de Temperley , la Feria de la Soberanía en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora el martes 24. Además, los vecinos van a poder pintar "los pañuelos de la Memoria".

La jornada, Memoria y Soberanía de la feria que se instalará en la plaza ubicada en Indalecio Gómez y Carabelas, Temperley también convoca a emprendedores para que se sumen este domingo para dar a conocer su producción o trabajo barrial, según pidieron desde la organización del evento para que se sume toda la comunidad.

"La jornada convoca a vecinos y vecinas a compartir un espacio de encuentro comunitario con feria de emprendedores y producción barrial, artistas locales, actividades culturales y propuestas participativas, en defensa y cuidado del espacio público.", detalló Damián Karalitzky, fundador del proyecto Malvinas en tu Barrio que es parte de estos encuentros en la plaza.

Sobre los shows en vivo adelantaron que van a estar tocando música, el Dúo Lasear-Caruzo, Sergio Godoy RJ Gauna. Por eso, desde la organización invitan a sumarse en familia, con mate, para disfrutar de una tarde de encuentro comunitario en la plaza La Perla que siempre es el punto de encuentro de las feria de la soberanía que nació para unir a los vecinos del barrio y de los alrededores.

"Para nosotros es una edición más que especial porque vamos a conmemorar el Día de la Memoria con las banderas argentinas como lo hacemos en cada ocasión", afirmaron.

Una edición por la Memoria, Verdad y Justicia en Temperley

Durante la jornada de este domingo se van a estar pintando los "pañuelos de la Memoria". Grandes y chicos podrán participar de esta actividad a la que se une la feria en el marco de la previa del 24 de marzo donde esos pañuelos podrán ser usados durante el día conmemorativo.

"Será una pintada colectiva de los pañuelos de la memoria, en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y se llevará adelante la puesta en valor del mural de Malvinas, en una actividad abierta donde la organización aportará pinturas, pinceles y esténciles para que los vecinos y vecinas puedan participar", explicó Karalitzky y agregó que "la actividad también busca generar un espacio de memoria colectiva, al cumplirse 50 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico-militar, responsable de la desaparición forzada de 30 mil personas"

También destacaron que entre esas personas desaparecidas hay 31 vecinos y vecinas de los barrios de Temperley Este que serán recordadas especialmente con un homenaje durante la jornada de este domingo.

Desde la Feria de la Soberanía señalaron que la propuesta busca "reafirmar el valor de la democracia, la memoria y la soberanía nacional, recordando tanto la lucha histórica de los organismos de derechos humanos como a los héroes de Malvinas, y sosteniendo el reclamo argentino frente a la ocupación colonial de las islas".

La jornada será abierta a toda la comunidad y las inscripciones para sumarse con un puesto en la feria se puede realizar a través de un mensaje de WhatsApp al 1168287874