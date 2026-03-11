miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
Mercado de pases.

Lautaro Morales cambió de aires y podría ser rival de Lanús en la Copa Libertadores

El arquero Lautaro Morales, que estaba en conflicto con Lanús, extendió su vínculo y pasó a un club venezolano que jugará el máximo torneo continental.

El arquero Lautaro Morales, que se encontraba en conflicto con Lanús por no renovar su contrato que vencía a fin de año, resolvió su futuro y se convirtió en refuerzo de un hipotético rival del Granate en la Copa Libertadores de América.

Universidad Central de Venezuela se hizo de los servicios del oriundo de Quilmes, de 26 años, que previamente extendió su vínculo hasta diciembre de 2027 con Lanús. Hasta entonces, se estaba apartado del plantel profesional que comanda Mauricio Pellegrino y se entrenada con la División Reserva.

Morales arribó a Venezuela a préstamo, con cargo, al club de Caracas que milita en la Primera División y que cerró 2015 obteniendo la triple corona: Torneo Apertura, Copa Venezuela y Campeonato Absoluto. Además, es el único líder invicto de la actual Liga Futve con seis triunfos consecutivos y 18 puntos.

¿Rival de Lanús en la Copa Libertadores?

El fútbol venezolano ya tiene dos representantes asegurados en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América: Deportivo La Guaira en el 3 y UCV en el 4. Y a este último podría sumarse este miércoles Carabobo, si derrota con visitante a Sporting Cristal, de Perú, con el que perdió 1-0 en la ida.

El arquero dejó Lanús y pasó a UCV.

Como Lanús -campeón de la Copa Sudamericana- se encuentra ubicado en el bombo 2, ya tiene descartados del 4 a Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza por ser rivales del mismo país. Es decir que UCV es un hipotético adversario, siempre y cuando no salga sorteado primero Deportivo La Guaira.

Lanús ya lo había cedido otras dos veces

Para el arquero, UCV es el cuarto club de su carrera. Debutó en Lanús el 28 de octubre de 2020, en la victoria por 3-2 ante San Pablo, de Brasil, por la Copa Sudamericana, pero nunca se pudo afianzar como titular.

Lanús, donde jugó 66 partidos (102 goles recibidos y 15 vallas en cero) lo cedió a préstamo a Newell’s Old Boys (17 partidos) y Talleres de Córdoba (tres partidos). Estuvo en la órbita de Argentinos Juniors la temporada pasada, pero no se dio. Además, con la Selección Argentina integró los planteles en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Chile y los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Lautaro Morales aún no hizo su estreno en el arco del Tricolor, siendo suplente de Giancarlo Schiavone en el equipo que dirige técnicamente Daniel Sasso.

