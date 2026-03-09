Matías Mariotto, presidente de Banfield: "No es ético que Rodrigo Auzmendi vaya a Lanús"

Matías Mariotto le marcó la cancha a Rodrigo Auzmendi.
Si faltaba alguna voz autorizada para referirse al futuro futbolístico de Rodrigo Auzmendi era la de Matías Mariotto, presidente de Banfield, que fue directo al hueso bajando la posibilidad de que el delantero del Taladro se incorpore a Lanús, que en los últimos días buscó sumarlo ante la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense.
En diálogo con TyC Sports, Matías Mariotto fijó postura y afirmó: “No nos parece ético que vaya a Lanús. Ante igualdad de condiciones priorizamos que vaya a San Lorenzo porque es un club enorme. Entiendo que falta una comisión hacia el representante y eso es lo que está trabando. Creo que con el correr del día se van a poner de acuerdo”.
La Comisión Directiva de Banfield, con la necesidad de vender y habiendo rechazado otras ofertas, aceptó que el oriundo de Gonzáles Chaves fuera transferido al Queretaro de México, que por tener cubierto el cupo de extranjeros, lo cedía a San Lorenzo. Pero, Lanús tomó un atajo y le hizo saber a la dirigencia de los Gallos Blancos que pretendía los servicios de Auzmendi, lo que alteró el clima por Peña y Arenales, tratándose del clásico rival.
“Si Auzmendi no va a San Lorenzo se entrenará en Reserva”, fue la dura advertencia de Matías Mariotto. Y, sobre la decisión del jugador agregó: “Nos dijo que quería ir a San Lorenzo y después dio marcha atrás”.
Matías Mariotto quiere a Lanús afuera de la negociación
Asimismo, el presidente de Banfield comentó que “San Lorenzo, Banfield y Querétaro tienen todo de acuerdo. Ayer -por el domingo- (Sergio) Constantino –dirigente del club de Boedo- igualó las condiciones para el jugador”.
Entre los sondeos que tuvo Auzmendi estuvieron los de Ajmat Grozni y F.C. Sochi, ambos de la Premier de Rusia, y luego Boca Juniors y Rosario Central. En ninguno de los casos hubo ofertas formales de esos clubes hacia Banfield.
Ahora, el que quedó entre la espada y la pared es el propio futbolista. Por las contundentes declaraciones de Matías Mariotto, acepta ir a San Lorenzo o lo “cuelgan” en Banfield bajando a la Reserva que conduce Mariano Valentini.