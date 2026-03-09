Matías Mariotto, presidente de Banfield: "No es ético que Rodrigo Auzmendi vaya a Lanús"

Si faltaba alguna voz autorizada para referirse al futuro futbolístico de Rodrigo Auzmendi era la de Matías Mariotto , presidente de Banfield , que fue directo al hueso bajando la posibilidad de que el delantero del Taladro se incorpore a Lanús, que en los últimos días buscó sumarlo ante la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense .

En diálogo con TyC Sports, Matías Mariotto fijó postura y afirmó: “No nos parece ético que vaya a Lanús . Ante igualdad de condiciones priorizamos que vaya a San Lorenzo porque es un club enorme. Entiendo que falta una comisión hacia el representante y eso es lo que está trabando. Creo que con el correr del día se van a poner de acuerdo”.

A la expectativa. El motivo por el que David Zalazar no es titular en Banfield

Nuevos ingresos. El convenio que firmó Banfield para aumentar sus ingresos: de qué se trata

La Comisión Directiva de Banfield , con la necesidad de vender y habiendo rechazado otras ofertas, aceptó que el oriundo de Gonzáles Chaves fuera transferido al Queretaro de México , que por tener cubierto el cupo de extranjeros, lo cedía a San Lorenzo. Pero, Lanús tomó un atajo y le hizo saber a la dirigencia de los Gallos Blancos que pretendía los servicios de Auzmendi, lo que alteró el clima por Peña y Arenales , tratándose del clásico rival.

“Si Auzmendi no va a San Lorenzo se entrenará en Reserva”, fue la dura advertencia de Matías Mariotto . Y, sobre la decisión del jugador agregó: “Nos dijo que quería ir a San Lorenzo y después dio marcha atrás”.

Matías Mariotto quiere a Lanús afuera de la negociación

Asimismo, el presidente de Banfield comentó que “San Lorenzo, Banfield y Querétaro tienen todo de acuerdo. Ayer -por el domingo- (Sergio) Constantino –dirigente del club de Boedo- igualó las condiciones para el jugador”.

Entre los sondeos que tuvo Auzmendi estuvieron los de Ajmat Grozni y F.C. Sochi, ambos de la Premier de Rusia, y luego Boca Juniors y Rosario Central. En ninguno de los casos hubo ofertas formales de esos clubes hacia Banfield.

Ahora, el que quedó entre la espada y la pared es el propio futbolista. Por las contundentes declaraciones de Matías Mariotto, acepta ir a San Lorenzo o lo “cuelgan” en Banfield bajando a la Reserva que conduce Mariano Valentini.