Rodrigo Auzmendi, de Banfield, a Lanús: los otros resonantes antecedentes

La posible llegada de Rodrigo Auzmendi a Lanús proveniente de Banfield sorprendió a propios y extraños por la rivalidad barrial que existe entre ambas instituciones, pero no es la primera vez que sucede. En el pasado hubo otros jugadores que vistieron ambas camisetas, aunque hay dos casos particulares: el de José Sand y Santiago Silva .

Esta lista la componen varios futbolistas, entre ellos Ezequiel Carboni, Mauro Camoranessi y Pablo Mouche, aunque ninguno con la resonancia que lo hicieron el correntino y el uruguayo. Y hay algo que lograron los dos que podría seducir a Auzmendi: ambos, tras jugar en Banfield, se coronaron campeones en Lanús.

Por eso, mientras se resuelve el arribo al Granate de este delantero de 24 años, que tendrá la dura tarea de reemplazar a Rodrigo Castillo, recientemente transferido a Fluminense , es bueno recordar el paso de Sand y Silva por ambas instituciones de la Liga Profesional.

José Sand tuvo un buen paso por el Taladro en la temporada 2005-2006 y a fuerza de goles se destacó en el equipo conducía Carlos Leeb. Más allá de lo que pasaría años más tarde en la vereda de enfrente, sus números fueron positivos.

Con 10 goles en un total de 37 partidos, el correntino terminó la temporada como el segundo máximo anotador de Banfield detrás del uruguayo Josemir Lujambio, quien anotó 11. De esta manera, terminó siendo un jugador importante de un plantel que se clasificó a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, al finalizar quinto en la tabla anual.

Estos tantos, cinco en el Torneo Apertura y cinco en el Torneo Clausura, le permitieron al equipo sumar puntos valiosos para sellar su clasificación a los dos certámenes más importantes del continente.

Después, una historia conocida en Lanús, donde es una leyenda. Con la camiseta del Granate disputó 320 partidos, convirtió 171 goles y es el máximo goleador de la historia del club. A su vez, en esta institución, logró varios títulos: el Torneo Apertura 2007, el Campeonato de Primera División 2016, la Copa Bicentenario 2016 y la Recopa Argentina 2016. También fue subcampeón de la Copa Libertadores.

Campeón en Banfield y en Lanús

A diferencia de Sand, Santiago Silva quedó en la historia grande de ambas instituciones. Fue el goleador y una de las máximas figuras del equipo que le dio el primer título de la era profesional a Banfield, el del Apertura 2009, y también fue uno de los máximos anotadores del equipo que le dio la primera Copa Sudamericana al Granate, en 2013.

silva-banfield-lanus Silva salió campeón con Banfield y Lanús.

El “Tanque”, de esta manera, dejó su nombre grabado para siempre en la historia de ambas instituciones. Con 14 gritos, fue el goleador del Torneo Apertura 2009 y un pilar del equipo dirigido por Julio Falcioni. Y cuatro años más tarde, en la otra vereda, tuvo un rol importante en la primera obtención de la Sudamericana: anotó tres goles en esa edición y fue valioso en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

¿Rodrigo Auzmendi se sumará a esta lista?

Estos dos futbolistas, curiosamente, tuvieron una extensa carrera, con más de 600 partidos disputados como profesionales. Y en ambos casos, Banfield y Lanús están dentro de los cuatro clubes en los que más encuentros sumaron.

Por eso, mientras Rodrigo Auzmendi resuelve su futuro, José Sand y Santiago Silva son dos buenas antecedentes que podrían hacer inclinar la balanza, con la ilusión de incorporarse a esta lista. ¿Podrá?