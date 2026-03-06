Rodrigo Auzmendi, a un paso de irse de Banfield y ser refuerzo de Lanús

Rodrigo Auzumedi tiene todo acordado con Lanús.

El nombre de Rodrigo Auzmendi sonó bastante en el último mercado de pases y era el jugador a vender de Banfield. En un momento lo quiso Boca, después parecía que iba a Rosario Central, pero finalmente el destino es el menos esperado: el goleador tiene todo encaminado para ser refuerzo de Lanús tras la venta de Rodrigo Castillo al Fluminense.

Esta noticia, impensada como impactante, tomó fuerza en las últimas horas cuando parecía que el destino del delantero del Taladro estaba en San Lorenzo, en medio de una triangulación con Querétano de México, quien adquiriría el pase del futbolista. Sin embargo, el Granate se metió en el medio, aceleró ante la falta de un "nueve" y todo está encaminado para que el futuro de Auzemdi esté en la Fortaleza.

Banfield, Queretano y Lanús: el bombazo inesperado El Taladro, desde el inicio del receso de verano, estuvo disputo a escuchar oferta por el delantero que anotó cuatro goles y brindó dos asistencias en un total de 22 partidos, aunque no pudo cerrar ninguna operación mientras estuvo abierto el libro de pases. Primero se cayó lo de Boca, después lo de Central y Liga de Quito, y cuando parecía que no habría novedades, apareció Queretano y todo cambió.

De acuerdo a diferentes informaciones, Banfield vendería a Auzmendi a cambio de la deuda que mantenía con el club mexicano por la compra de Martín Río, la cual rondaría U$S 1.000.000, y por este motivo no formaría parte de la negociación con Lanús, como tampoco lo hizo con San Lorenzo.

Rodrigo Auzmendi Rodrigo Auzmendi anotó cuatro goles en Banfield. El Granate, para quedarse con los servicios del delantero, negoció directamente con Querétano, quien tiene encaminada firma de contrato con Auzmendi luego de mejora la propuesta salarial que le había ofrecido en un principio. Solucionado ese tema, que era lo que trababa las dos operaciones, todo marcha encaminado para que Rodrigo Auzmendi se incorpore a Lanús mediante un préstamo sin cargo y con una opción de compra. Por eso, de no surgir inconvenientes, en las próximas horas hará la revisación médica para luego firmar su contrato.

