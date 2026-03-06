viernes 06 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026
Luz, cámara, acción.

Se estrena en Netflix El Guasón 2, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Se trata de "Joker: Folie à Deux", la segunda entrega de El Guasón, con Joaquin Phoenix y con la llegada de Lady Gaga, que se suma al catálogo de Netflix.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga.
Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

"Joker: Folie à Deux", la segunda entrega de El Guasón, dirigida por Todd Phillips y con el personaje interpretado nuevamente por Joaquin Phoenix y con la llegada de Lady Gaga en la piel de Harley Quinn, se estrena el Netflix el 13 de marzo.

Se viene la nueva temporada de Merlina. 
Lo que vendrá.

Netflix confirmó qué figuras se suman a la tercera temporada de Merlina
Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco. 
Luz, cámara, acción.

Netflix estrena "Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella
El tráiler muestra imágenes exclusivas de ambos en el Arkham Asylum, mientras que una voz en off, presumiblemente la de Harley Quinn, narra la historia de su descenso a la locura.

Cómo es la segunda entrega de El Guasón

En esta nueva entrega cinematográfica, Arthur Fleck se encuentra institucionalizado en Arkham esperando juicio por sus crímenes como El Guasón.

image
Netflix presenta a El Guasón 2.

Netflix presenta a El Guasón 2.

Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el verdadero amor, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él.

El oscuro y fantástico viaje musical se adentra en la mente de Arthur Fleck mientras espera su juicio por asesinato y se enamora de una compañera de prisión, Lee, interpretada por Lady Gaga. Está vez hay canto, baile y caos.

