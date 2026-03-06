Se estrena en Netflix El Guasón 2, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga

"Joker: Folie à Deux", la segunda entrega de El Guasón, dirigida por Todd Phillips y con el personaje interpretado nuevamente por Joaquin Phoenix y con la llegada de Lady Gaga en la piel de Harley Quinn, se estrena el Netflix el 13 de marzo.

El director de la película prometió en este nuevo proyecto profundizar en la relación del villano con su psiquiatra, quien luego se convertirá en su pareja Harley Quinn, interpretado por la cantante Lady Gaga .

El tráiler muestra imágenes exclusivas de ambos en el Arkham Asylum, mientras que una voz en off, presumiblemente la de Harley Quinn, narra la historia de su descenso a la locura.

En esta nueva entrega cinematográfica, Arthur Fleck se encuentra institucionalizado en Arkham esperando juicio por sus crímenes como El Guasón.

image Netflix presenta a El Guasón 2.

Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el verdadero amor, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él.

El oscuro y fantástico viaje musical se adentra en la mente de Arthur Fleck mientras espera su juicio por asesinato y se enamora de una compañera de prisión, Lee, interpretada por Lady Gaga. Está vez hay canto, baile y caos.