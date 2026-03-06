El ex Gran Hermano Martín Pepa admitió por qué compró 15 kilos de lechuga

Martín Pepa, el recordado exparticipante de Gran Hermano , reconoció después de más de 15 años de su edición que su recordada compra de 15 kilos de lechuga fue en realidad una estrategia para enloquecer a sus compañeros, con la esperanza de que abandonen la casa de manera voluntaria.

El comunicador habló sobre su paso por la edición 2011 del reality y cómo llegó a quedar entre los finalistas, durante una entrevista en el streaming Modo Zapping, en TV Pública.

Cuando el conductor Dany Martins le consultó sobre su estrategia dentro de la casa, Martín Pepa sorprendió a la mesa contestando que “comprar 15 kilos de lechugas” fue parte de una idea que “salió bien”, argumentando que era algo que hacía con su hermano cuando pedía “algo de más”.

"Gran Hermano está todo armado." ¡Los 15 kilos de lechuga fueron mentira! Martín Pepa, ex participante de GH, nos cuenta toda la verdad del reality...

“El cordobés creo que me dijo que ‘por qué no hacíamos ensaladas’”, recordó el ex Gran Hermano y explicó cómo vivieron después de la compra de lechuga: “Estábamos cagados de hambre, comimos galletitas con miel como tres días. Te lo juro que comimos eso, yo me escondí una pata de jamón en la cama”.

La compra de lechuga le había valido a la casa “casi todo el presupuesto”, dejando a sus compañeros casi sin ningún alimento básico y sin la compra semanal de cigarrillos.

image Martín Pepa, ex Gran Hermano.

“Compré mucha lechuga para hinchar las pelotas, porque me había roto las bolas con la lechuga, y después a los que fumaban no les compré cigarrillos, para que se rompan la cabeza, y cuando salí al confesionario, me dicen ‘¿y el cigarrillo?’, ‘No, me lo dieron, me alcanzó la plata’, les digo, mentira”, recordó entre risas.

“El cigarrillo adentro de la casa para los que fuman, vos no sabés cómo se empiezan a poner mal. Lo digo sonriendo porque se van”, confesó el exjugador de Gran Hermano.

En ese entonces, los líderes de la casa tuvieron una mala reacción ante la jugada de Pepa, mientras que otros simplemente dejaron pasar el gesto porque no sospecharon una doble intención, más bien creyeron que fue “un error”.