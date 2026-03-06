Fuerte discusión arriba del colectivo 318: se pelearon por el volumen de la música

Pasajeros de la línea 318 protagonizaron una fuerte discusión arriba del colectivo . Una mujer increpó al chofer por el volumen de la música y las demás personas defendieron al conductor. Hubo un tenso cruce que quedó filmado.

Todo ocurrió el jueves poco después de las 15. Una señora viajaba en el 318, línea que recorre gran parte de Lomas de Zamora , y empezó a pelearse con el chofer por el volumen de la música. Señalaba que tenía un parlante dentro de la unidad y que eso estaba prohibido.

Video viral. Escándalo en Lomas: una mujer estalló de bronca contra el chofer de un colectivo

“¿En serio un parlante adentro del colectivo?” , le reprochó al chofer mientras lo filmaba. Y enseguida redobló la apuesta: “ No pasa nada… Te voy a meter la denuncia. ¡Un parlante arriba del 318! Como si fuera una joda esto”.

Al ver la situación, varios pasajeros defendieron al chofer y empezaron a insultarla. Así empezó un fuerte cruce de palabras que quedó filmado por la propia mujer.

Fuerte discusión arriba del colectivo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2030050596053524650&partner=&hide_thread=false Fuerte discusión arriba de un colectivo de la línea 318. Una mujer increpó al chofer por el volumen de la música, pero los pasajeros defendieron al conductor y la insultaron. pic.twitter.com/8rF0BeA40o — Diario La Unión (@LaUnionDiario) March 6, 2026

“Tomate otro bondi”, le gritó una de las pasajeras. La mujer insistía en la prohibición de escuchar música: “¡No se puede! ¡El chofer no debe escuchar música porque está prohibido, loco! Así como está prohibido que yo no pague…”.

La discusión empezó a subir de tono, con más insultos y agresiones. “Te voy a decir algo, yo cuando no la pongo soy insoportable como vos”, le comentó un hombre mientras ella lo filmaba. “Mirá el machito…”, dijo la mujer.

En ese momento, una pasajera se levantó de su asiento y se acercó a increparla. “Machito las bol…, yo soy mujer. A ver, filmame, la con… de tu madre. ¡Dejá de molestar al chofer, está laburando! Es un trabajo estresante. ¡Cortala!”, le gritó.

La situación terminó con la mujer bajándose del colectivo. “¡Me voy a tomar otro colectivo pero vos te vas a comer una denuncia!”, expresó mientras los pasajeros aplaudían.

Toda la secuencia quedó filmada y fue compartida en redes sociales por la propia mujer. “Debí bajarme del colectivo, pagar otro boleto, llegar tarde a mi trabajo con un ataque de nervios. Por supuesto esto no va a quedar en un simple escrache. Voy a realizar las denuncias correspondientes. Puso en riesgo mi integridad física (qué decir de emocional). Las leyes se hicieron para cumplirse”, enfatizó.