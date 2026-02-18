miércoles 18 de febrero de 2026
No será total.

Qué líneas de colectivos que circulan por Lomas de Zamora no hacen el paro de la CGT

Como de costumbre, las líneas de colectivos que responden al Grupo DOTA sí prestarán servicio haciendo mella en el paro general.

La jornada de protesta se desarrollará este jueves en medio del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anticipó su adhesión, desde DOTA aseguraron que garantizarán el servicio.

Tanto la UCRA como la UTA no emitieron comunicado, publicación en redes ni notificación formal que confirme la adhesión al paro.

¿Qué colectivos funcionarán?

La empresa San Vicente S.A.T., bajo la órbita del Grupo Autobuses Santa Fe, informó que funcionarán las líneas: 51, 74, 79, 164 (hacia Pompeya), 177, 263A, 370, 385, 388, 403, 435 y 503.

Además, dentro del partido de Lomas de Zamora, estarán operativas las líneas 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553.

Por su parte, la Compañía La Paz S.R.L. también confirmó que la línea 277 circulará con normalidad.

