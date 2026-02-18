Qué líneas de colectivos que circulan por Lomas de Zamora no hacen el paro de la CGT

Algunas líneas de colectivos que circulan por Lomas de Zamora no hacen el paro de la CGT.

La jornada de protesta se desarrollará este jueves en medio del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anticipó su adhesión, desde DOTA aseguraron que garantizarán el servicio.

Sigue la presión. La UOM le mojó la oreja a la CGT: "No nos sirve, hay que hacer paro indeterminado"

Mensaje. La CGT confirmó el paro nacional para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Tanto la UCRA como la UTA no emitieron comunicado, publicación en redes ni notificación formal que confirme la adhesión al paro.

La empresa San Vicente S.A.T., bajo la órbita del Grupo Autobuses Santa Fe, informó que funcionarán las líneas: 51, 74, 79, 164 (hacia Pompeya), 177, 263A, 370, 385, 388, 403, 435 y 503.

Además, dentro del partido de Lomas de Zamora, estarán operativas las líneas 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553.

Por su parte, la Compañía La Paz S.R.L. también confirmó que la línea 277 circulará con normalidad.