Con Lomas Athletic, las fechas tentativas para el Metropolitano de Hockey

En medio de la finalización de la segunda ventana de Pro League y torneos de selecciones juveniles, la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires dio a conocer las fechas tentativas de la primera ronda del Torneo Metropolitano 2026 , en el que Lomas Athletic -en ambas ramas- buscarán los Play-Offs.

El fixture, en principio, se sortearía el próximo jueves 26 de febrero y el comienzo de la temporada está previsto para la primera semana de marzo.

El club con sede en Arenales 663 confirmó la continuidad de sus entrenadores: Lucas Martín Vila (Damas) y Martín Herrero (Caballeros).

Desde la llegada del “Colo” Vila en 2024, las Conejas levantaron cuatro trofeos: Torneo Metropolitano (2024), Copa Baires (2024) y Súper 8 (2024/2025). El desafío 2026 será mantenerse en la vanguardia del hockey local y arrebatarle el título a San Fernando, que las eliminó en las semifinales.

Lomas Athletic Caballeros Los Caballeros de Lomas Athletic, por un mejor 2026.

Por su parte, Martín Herrero deberá hacer borrón y cuenta nueva. Dejar atrás el flojo desempeño mostrado en 2025 en el que el Tricolor quedó cerca del Play-Out para mantener la categoría y armar un plantel competitivo para ser protagonista y acceder a las instancias finales de la definición por el título.

Primera rueda del Hockey Metro

Fecha 1: 7 y 8 de marzo

Fecha 2: 14 y 15 de marzo

Fecha 3: 21 y 22 de marzo

Fecha 4: 28 y 29 de marzo

Fecha 5: 11 y 12 de abril

Fecha 6: 18 y 19 de abril

Fecha 7: 25 y 26 de abril

Fecha 8: 2 y 3 de mayo

Fecha 9: 9 y 10 de mayo

Fecha 10: 16 y 17 de mayo

Fecha 11: 30 y 31 de mayo

Fecha 12: 6 y 7 de junio

Fecha 13: 13 y 14 de junio

En tanto, los recuperos serían martes 24 de marzo, sábado 23 al lunes 25 de mayo y lunes 15 de junio. En los primeros días de abril, del jueves 2 al domingo 5, no habrá actividad en el Torneo Metropolitano por Semana Santa.

La segunda ronda iniciaría el sábado 20 y domingo 21 de junio, y se disputarían cinco fechas previo al receso invernal.

Hokey Lucas Vila Lucas Vila seguirá al frente de las Conejas.

La categoría A de Damas la integrarán: Italiano, San Fernando, Lomas Athletic, GEBA, Ciudad, River Plate, Santa Bárbara, Saint Catherine's, Banco Provincia, Arquitectura, San Lorenzo, Banco Nación, Belgrano Athletic y Olivos.

Por su parte, en Caballeros A participarán: San Fernando, GEBA, Mitre, Ducilo, San Martín, Ciudad, Banco Provincia, Lomas Athletic, Hurling, Ciudad-B, Universitario La Plata, Quilmes, Santa Bárbara y SAG Los Polvorines.

Lomas Athletic suma presencia internacional

La temporada 2026 comenzó con buenas noticias para las Conejas. Zoe Abdala, Delfina Mussari Carmona y Milagros Di Santo, fueron convocadas por el entrenador de las Leoncitas Sub-21 Juan Martín López para el Torneo Vendimia, en Mendoza, que se disputará del 25 de febrero al 1º de marzo.

Las dos últimas fueron medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior, Asunción 2025, mientras que Abdala tuvo una actuación destacada en el campeonato de Quinta División en el Parque Olímpico de la Juventud.

Además, Sabina Schiano Moriello representa a Lomas Athletic con las Leoncitas Sub-19, plantel dirigido por Ezequiel Paulon, que se encuentra en plena competencia en el Torneo Goga Gómez, que se desarrolla en la provincia de Salta, en las instalaciones de Popeye Beisbol Club.