La Selección Nacional ya está en Estados Unidos: comienza el sueño mundialista

Se instalaron en el Origin Hotel de Kansas City, en Estados Unidos.

Se instalaron en el Origin Hotel de Kansas City, en Estados Unidos.

Se instalaron en el Origin Hotel de Kansas City, en Estados Unidos.

La Selección Nacional junto a Lionel Scaloni arribó, este mediodía, a Estados Unidos y se dirigió hacia el búnker elegido por la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ) para hacer base durante toda la primera etapa del Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio.

El primer contingente de la delegación, compuesta por su director técnico y los primeros 18 futbolistas convocados, se instaló directamente en el Origin Hotel de Kansas City.

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Gerónimo Rulli , Nicolás Tagliafico , Valentín Barco , Nicolás Paz , Julián Álvarez , Enzo Fernández , Nicolás González , Gonzalo Montiel , Leonardo Balerdi , Giovani Lo Celso , Nicolás Otamendi , Nahuel Molina , Cristian Romero , José Manuel López , Leandro Paredes , Giuliano Simeone , Exequiel Palacios y Thiago Almada integraban la delegación que partió desde Buenos Aires y que ya se encuentra en el complejo.

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Otros jugadores se sumarán directo a la concentración. Entre ellos, Lionel Messi (capitán y leyenda del seleccionado) y Rodrigo De Paul, futbolistas del Inter Miami de la MLS. Lisandro Martínez y Dibu Martínez, quienes juegan en la Premier League, también ya están en viaje desde Inglaterra.

Próximos pasos de la Selección Nacional

Los entrenamientos comenzarán el lunes a primera hora. Las prácticas oficiales comenzarán este lunes 1° de junio, en el moderno Sporting KC Training Centre.

Antes del estreno oficial, Argentina participará de dos encuentros amistosos de preparación: el primero será el próximo sábado 6, contra Honduras en Texas, y el martes 9 se enfrentará con Islandia en Alabama.

El martes 16 será el debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.