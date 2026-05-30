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30 de mayo de 2026
Prendé la tele.

Flow presenta una serie documental sobre Lionel Scaloni

Flow ya tiene disponible una serie documental sobre Lionel Scaloni, con un relato íntimo del entrenador de la Selección Argentina.

Una serie sobre Lionel Scaloni, en Flow.&nbsp;

Una serie sobre Lionel Scaloni, en Flow. 

La plataforma Flow pone en pantalla una nueva serie documental con un relato profundo, íntimo, ágil y atrapante sobre la figura de Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina, para el palpitando la previa del inicio del Mundial 2026.

La serie documental El método Scaloni, original de Flow, con investigación y curaduría metodológica de Fabian Jalife, se presenta en formato de tres episodios ofreciendo un relato profundo, íntimo, ágil y atrapante.

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Ya disponible en la plataforma Flow, asegura tal como enseña Lionel Scaloni: “Si estamos bien somos capaces”. La serie es una escuela de cómo se construye el estar bien, para ser cada vez, más capaces.

Entrevistas a Lionel Scaloni y testimonios exclusivos

A través de entrevistas inéditas al entrenador de la Selección Argentina como protagonista, y testimonios exclusivos la producción se sumerge en la esencia del liderazgo de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico mostrando, no solo su mirada futbolística, sino también su sensibilidad, su forma de gestionar grupos y su conexión humana con los jugadores.

Dan su palabra en la serie entregadores como Diego Simeone y José Pekerman y de jugadores como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, entre otros.

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Flow muestra otro lado de Lionel Scaloni.

Flow muestra otro lado de Lionel Scaloni.

Lejos de ser únicamente un relato deportivo, el documental propone un recorrido emocional que explora valores como la resiliencia, la unión, el compromiso y la reconstrucción de una identidad colectiva. Desde los momentos de incertidumbre hasta la consagración, el documental revela cómo se gestó un equipo que volvió a conectar con la gente.

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