26 de febrero de 2026
De regreso.

Se estrena en Flow la serie de La Llama que Llama

La icónica publicidad de los ’90 está de regreso con su humor irreverente en formato de una serie de ocho episodios que estarán disponibles en Flow.

Regresa La Llama que Llama. 

La Llama que Llama, uno de los recordados clásicos de la publicidad argentina de fines de los ‘90, regresa este viernes como una serie original que se podrá ver en exclusiva en Flow, el servicio de TV y streaming de Personal.

La miniserie de ocho episodios en formato de micro contenidos de entre 4 y 6 minutos, que estrenará cuatro capítulos este viernes 27, dos el jueves 5 de marzo y los dos finales el jueves 12, en forma exclusiva en Flow.

La serie de La Llama que Llama fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm y dirigida por Francisco Colombatti de Landia.

La icónica familia regresa con la misma esencia, las mismas voces, los mismos personajes que quedaron en la historia y, por primera vez, interactúan con celebridades que se irán develando con el correr de los capítulos.

La Llama que Llama es el padre de familia que hace las llamadas y nunca paga la factura de teléfono; Llamona es la madre de la familia que se conoció con la Llama que Llama mientras hacía desnudos para documentales; Llamiro, el hijo adolescente; Viejo, el padre de Llamona y Bebé, que a su tierna edad, ya maneja una divertida conducta bandida.

La Llama que Llama tiene su serie en Flow.

De una publicidad a una serie de Flow

La campaña original nació en Telecom a fines de los ‘90 y se convirtió en un clásico de esa época. Se lanzó en 1998, fue desarrollada por Agulla & Baccetti y buscó incrementar el consumo de llamadas de larga distancia.

Sus protagonistas eran muñecos de felpa “habitantes de la Puna” que llamaban para hacer cargadas. La propuesta tuvo etapas, expandió su presencia y hasta derivó en merchandising. La serie de comerciales se extendió durante tres años.

