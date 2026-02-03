martes 03 de febrero de 2026
Escribinos
3 de febrero de 2026
Rating.

Así reaccionó Wanda Nara al superar en el prime time a la serie de la China Suárez

Los números de anoche estuvieron del lado del MasterChef que conduce Wanda Nara, que se impuso con comodidad al debut de Hija del Fuego de la China Suárez.

Wanda Nara ganó en el rating frente al debut de la China Suárez en Hija del Fuego.&nbsp;

Wanda Nara ganó en el rating frente al debut de la China Suárez en Hija del Fuego. 

El duelo por el rating entre la ex y la actual de Mauro Icardi se llevó toda la atención en el prime de anoche cuando pasadas las 21 se puso al aire la serie de la China Suárez: Hija del Fuego en El Trece. Master Chef modificó su horario para dar pelea y Wanda Nara festejó que ganó la apuesta.

Aunque por muy poca diferencia, el rating de la noche del lunes se lo llevó el reality de cocina que sale por Telefe después que el canal decidiera adelantar el ciclo para que arranque unos minutos antes del debut de la serie protagonizada por la China Suárez.

Lee además
La serie de la China Suárez llega a El Trece.  video
Prendé la tele.

"Hija del Fuego", la serie con la China Suárez llega a El Trece
Wanda Nara, acusada de sucia. 
¡Ups!

Una famosa trató de sucia a Wanda Nara: "Tenés que pegarte una ducha"

Gracias a dicha estrategia, desde el arranque, Master Chef Celebrity se impuso en los números de audiencia, por lo que Wanda Nara enseguida salió en las redes con un mensaje bastante claro que su programa fue el líder en la franja horario.

Los datos del rating que dio ganadora a Wanda Nara

Según los datos emitidos por Kantar Ibope Media, Master Chef Celebrity duplicó cómodamente a Hija del Fuego durante gran parte de la franja, consolidándose como lo más visto del prime time.

En tanto, justo finalizada la competencia directa, el programa de Wanda logró un fuerte pico de rating ante una nueva eliminación en la competencia de cocina.

Nara enseguida dejó un guiño muy particular al enterarse que fue la pionera de la competencia por el rating. No dejó pasar el triunfo y reaccionó en su redes sociales.

La particular historia que dejó Wanda Nara en su Instagram

Horas después, de finalizados ambos programas publicó una historia en Instagram con un emoji de uñas pintadas sobre fondo blanco, un gesto que muchos interpretaron como una chicana directa tras la victoria televisiva.

Una vez más, Wanda fiel a su estilo provocador se dio el gusto de celebrarlo sin decir una sola palabra.

el-gesto-wanda-nara-ganarle-el-rating-la-china-suarez
Temas
Seguí leyendo

"Hija del Fuego", la serie con la China Suárez llega a El Trece

Una famosa trató de sucia a Wanda Nara: "Tenés que pegarte una ducha"

Cómo fue el fugaz romance de Wanda Nara y Álvaro Navia

Sofía Gonet hizo el "risotto más caro del mundo" en MasterChef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cinthia Fernández se subió a la polémica de la China Suárez.
Picante.

Cinthia Fernández le tiró una acusación polémica a la China Suárez

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sabrina Rojas sin pelos en lengua, una vez más contra su ex y padre de sus hijos. 
Lapidaria.

Sabrina Rojas destrozó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani