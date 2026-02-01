domingo 01 de febrero de 2026
Una famosa trató de sucia a Wanda Nara: "Tenés que pegarte una ducha"

Luego que Wanda Nara hable de los “olores” de la China Suárez, en las redes sociales reapareció un video donde tratan de sucia a la conductora.

Wanda Nara hace unos días publicó unos mensajes privados con Mauro Icardi, donde hablaba de los “olores” de la China Suárez. Mientras que en las redes sociales se reflotó un video donde la acusan de su sucia a la conjuntara.

En esos mensajes se sacaban viejos trapitos al sol, donde Wanda Nara no se guardó nada contra su ex y contra la actual novia del futbolista. Pero el tema de la supuesta falta de higiene de la China Suárez fue lo que más resonó.

“Le decíamos: ‘Hoy tenés que pegarte una ducha porque tenía el pelo sucio’”, mencionó Viviana Canosa al recordar las primeras apariciones mediáticas de la conductora.

Otras acusaciones contra Wanda Nara

A esto se le sumaron unas picantes declaraciones de Marcelo Polino, que años atrás también fue lapidario con la conductora de MasterChef Celebrity confirmando sin vueltas que “iba sucia al teatro”.

“Un día me la encontré en la puerta y le dije ‘querida, lavate los pies para venir’. Era primera figura en Carlos Paz”, sostuvo Marcelo Polino con su picante estilo.

