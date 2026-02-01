Una famosa trató de sucia a Wanda Nara: "Tenés que pegarte una ducha"

Wanda Nara hace unos días publicó unos mensajes privados con Mauro Icardi , donde hablaba de los “olores” de la China Suárez . Mientras que en las redes sociales se reflotó un video donde la acusan de su sucia a la conjuntara.

En esos mensajes se sacaban viejos trapitos al sol, donde Wanda Nara no se guardó nada contra su ex y contra la actual novia del futbolista. Pero el tema de la supuesta falta de higiene de la China Suárez fue lo que más resonó.

¡Ups! La picante pregunta de Wanda a Ian Lucas y Eva Anderson en MarterChef Celebrity

¡Ups! Maxi López, sobre el amor de su vida: ¿Wanda Nara o Daniela Christiansson?

Mientras que ahora se viralizó un video en el que Viviana Canosa reconoció que en el pasado le pidió a Wanda Nara que se bañe para hacer los móviles con su ciclo de espectáculos y chimentos.

Viviana @vivicanosaok recordando cómo llegó Nara a los medios!!.. y que la tuvo que mandar a bañar. No hay remate!.. ahora entendemos toda su gronchada andante y la envida con la China. #MauroLibre #WandaBañate #WandaAdultera pic.twitter.com/gI97G0AMWY

“Le decíamos: ‘Hoy tenés que pegarte una ducha porque tenía el pelo sucio’”, mencionó Viviana Canosa al recordar las primeras apariciones mediáticas de la conductora.

k-nqhUY5 Wanda Nara, acusada de sucia.

Otras acusaciones contra Wanda Nara

A esto se le sumaron unas picantes declaraciones de Marcelo Polino, que años atrás también fue lapidario con la conductora de MasterChef Celebrity confirmando sin vueltas que “iba sucia al teatro”.

“Un día me la encontré en la puerta y le dije ‘querida, lavate los pies para venir’. Era primera figura en Carlos Paz”, sostuvo Marcelo Polino con su picante estilo.