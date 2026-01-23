Wanda Nara, sobre los "olores" de la China Suárez: "Los conoce media Argentina"

Luego del larguísimo descargo de Mauro Icardi , donde acusó a Wanda Nara y de estar obsesionada con él y la China Suárez , la conductora salió con los tapones de punta contra ambos y hasta se refirió a los “olores” de la actriz.

“Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras”, comenzó Wanda Nara en referencia a la llegada de Mauro Icardi al Galatasaray.

Y siguió: “Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme”.

En su descargo, Wanda Nara habló de cuestiones económicas con Mauro Icardi y también sobre intimidades de la China Suárez . “Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”, apuntó.

Y agregó: “Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabés que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, por qué no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concentrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales”.

Y el cierre fue contra la China Suárez: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media argentina”.