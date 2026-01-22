Aseguran que Wanda Nara y L-Gante están "más cerca que nunca"

Wanda Nara está en una crisis en su romance con Martín Migueles luego de que salga a la luz eue el empresario le escribiera a Claudia Ciardone. En este contexto, aseguran que L-Gante está en el radar de la conductora.
Contaron que Wanda Nara habla con L-Gante a escondidas de Martín Migueles y que continúan en contacto, al punto de planear un encuentro.
En SQP, en América TV, Martín Salwe dijo que Wanda Nara y L-Gante están volviendo a las andadas. "Wanda Nara nunca dejó de hablarse con L-Gante“, aseguró y dijo que la información le llegó de parte de un confidente del artista.
El panelista indicó que nunca dejaron de tener contacto, pero sí que sufrió intermitencias ese vínculo: “Por momentos se bloquean, se desbloquean, hablan, histeriquean; pero hay comunicación”.
Luego, Martín Salwe indicó cuándo podría ser el encuentro entre L-Gante y Wanda Nara. “Me dijeron ‘están más cerca que nunca. Tené cuidado con lo que pueda pasar este fin de semana’”, disparó.
“L-Gante va a estar de gira por Santa Fe, pero puede ser que vuelva a Buenos Aires y haya un encuentro con Wanda”, sumó a modo de primicia.
Contó lo que Wanda le habría dicho a L-Gante cuando preguntó por Martín Migueles: “No es más mi pareja, es ahora mi chofer, y para mis hijos es el entrenador".