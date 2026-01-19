El divertido festejo de Rusherking tras ingresar a MasterChef Celebrity

En la cuarta noche de repechaje de Masterchef Celebrity los participantes debían cocinar con el objetivo de seguir en camino en el repechaje. Sin embargo, Wanda Nara sorprendió con un anuncio que cambió las reglas de la noche y Rusherking fue el gran ganador de la noche.

“Ay jurados, si me dejan quiero hacer un anuncio, lo que me acaban de contar recién. Esta noche, quien tenga el mejor plato, entra automáticamente a la competencia”, compartió Wanda Nara sobre el repechaje de MasterChef Celebrity.

Sin perder tiempo, todos los participantes comenzaron a celebrar el anuncio y afirmaron que es la mejor motivación para cocinar. Luego de que los chefs probaran los platos que prepararon todos los participantes del repechaje, debieron tomar la decisión y anunciarla.

Entonces, primero Donato de Santis llama a Emilia Attias y Walas , y les confirmó: “Vamos a blanquear la cosa, no hay delantal blanco para ninguno de ustedes dos”.

En ese momento, Germán Martitegui hizo pasar al frente a Ariel Puchetta, Sofi Martínez y Esther Goris, y dijo: “Ninguno de los tres hoy va a tener un delantal blanco, nos vemos en la próxima”.

image Rusherking me metió en MasterChef Celebrity.

La definición entre Rusherking y Julia Calvo

Finalmente llegó el momento en que Damián Betular llamó a Rusherking y Julia Calvo, afirmando: “Uno de ustedes dos se va a llevar el delantal blanco, ingresa a la competencia”.

“El participante que ingresa a las cocinas de Masterchef Celebrity es… Rusher”, confirmó Betular, entregándole el delantal blanco y el participante subió corriendo al balcón.

“Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”, compartió Rusherking y se animó a rapear sobre lo que vivió en esta noche de repechaje.