Defensores de Banfield se acomoda y se eleva en la Liga de Voleibol Argentina

19 de enero de 2026
Cuarto tour en Morón.

Con sus dos triunfos en el Gorki Grana, Defensores de Banfield subió al sexto puesto de la Liga Voleibol Argentina. Próxima etapa: Comodoro Rivadavia.

Defensores de Banfield sumó dos triunfos en el 4º tour de la Liga de Voleibol Argentina que organizó Boca Juniors y tuvo como sede el Polideportivo Gorki Grana, de Morón. El Defe subió dos posiciones y se ubica en el sexto puesto.

Luego del tour en San Juan y la disputa de la Copa ACLAV en la que Defensores de Banfield alcanzó el subcampeonato y clasificó históricamente al Campeonato Sudamericano de Clubes, en Brasil, el equipo de Leonardo Alegre retomó la senda en la LVA y se acomodó en el comienzo de la segunda ronda.

En esta oportunidad, enfrentó a tres rivales directos: Vélez Sarsfield, River Plate y Waiwen Vóley Club, repitiendo los resultados de la primera rueda: victorias ante los equipos de Liniers y Comodoro Rivadavia y derrota contra el Millonario, que ante los de Lomas de Zamora sumaron su único triunfo.

Defensores de Banfield vs. Waiwen
Defensores de Banfield cerró ganándole a Waiwen.

La nota la dio Boca Juniors, que le sacó el invicto a Ciudad Vóley al vencerlo por 3-2. Las Águilas llevan un registro de 11 triunfos y una derrota en 12 juegos.

Uno por uno, los resultados de Defensores de Banfield

Vélez Sarsfield, último en la tabla de posiciones, fue el primer adversario. Fue 3-1, tras levantar el set inicial de 23-25. Defensores de Banfield se rearmó y se llevó los siguientes parciales por 25-20, 27-25 y 25-23. Los 21 puntos erigieron al central Lautaro Barrios como el máximo anotador del partido.

River Plate volvió a ser duro escollo. El Millonario, en un trámite parejo, sacó ventajas en momentos determinantes y se impuso por 3-1, con parciales 24-26, 25-21, 25-18 y 25-22. El central Agustín Gallardo le aportó 13 puntos al Defe.

En el cierre del tour, Defensores de Banfield logró un rotundo 3-0 ante Waiwen Vóley Club, el anteúltimo, por un triple 25-21. Lautaro Barrios volvió a destacarse con 17 puntos.

Cómo quedó Defensores de Banfield

Posiciones: Ciudad Vóley 33 puntos; UPCN San Juan Vóley 26; Monteros Vóley Club 23; Boca Juniors 22; Tucumán de Gimnasia 18; Defensores de Banfield 17; River Plate y San Lorenzo 15; Waiwen Vóley Club 6; Vélez Sarsfield 5.

El 5º tour contará con la organización de Waiwen Vóley Club y se desarrollará en el estadio Socios Fundadores. Defensores de Banfield enfrentará a Boca Juniors (jueves 29 de enero; a Tucumán de Gimnasia (viernes 30 de enero); y al líder Ciudad Vóley (sábado 31 de enero). Los tres juegos en el horario de las 18.

