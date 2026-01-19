Defensores de Banfield se acomoda y se eleva en la Liga de Voleibol Argentina

Defensores de Banfield sumó dos triunfos en el 4º tour de la Liga de Voleibol Argentina que organizó Boca Juniors y tuvo como sede el Polideportivo Gorki Grana, de Morón. El Defe subió dos posiciones y se ubica en el sexto puesto.
Defensores de Banfield sumó dos triunfos en el 4º tour de la Liga de Voleibol Argentina que organizó Boca Juniors y tuvo como sede el Polideportivo Gorki Grana, de Morón. El Defe subió dos posiciones y se ubica en el sexto puesto.
Luego del tour en San Juan y la disputa de la Copa ACLAV en la que Defensores de Banfield alcanzó el subcampeonato y clasificó históricamente al Campeonato Sudamericano de Clubes, en Brasil, el equipo de Leonardo Alegre retomó la senda en la LVA y se acomodó en el comienzo de la segunda ronda.
En esta oportunidad, enfrentó a tres rivales directos: Vélez Sarsfield, River Plate y Waiwen Vóley Club, repitiendo los resultados de la primera rueda: victorias ante los equipos de Liniers y Comodoro Rivadavia y derrota contra el Millonario, que ante los de Lomas de Zamora sumaron su único triunfo.
La nota la dio Boca Juniors, que le sacó el invicto a Ciudad Vóley al vencerlo por 3-2. Las Águilas llevan un registro de 11 triunfos y una derrota en 12 juegos.
Vélez Sarsfield, último en la tabla de posiciones, fue el primer adversario. Fue 3-1, tras levantar el set inicial de 23-25. Defensores de Banfield se rearmó y se llevó los siguientes parciales por 25-20, 27-25 y 25-23. Los 21 puntos erigieron al central Lautaro Barrios como el máximo anotador del partido.
River Plate volvió a ser duro escollo. El Millonario, en un trámite parejo, sacó ventajas en momentos determinantes y se impuso por 3-1, con parciales 24-26, 25-21, 25-18 y 25-22. El central Agustín Gallardo le aportó 13 puntos al Defe.
En el cierre del tour, Defensores de Banfield logró un rotundo 3-0 ante Waiwen Vóley Club, el anteúltimo, por un triple 25-21. Lautaro Barrios volvió a destacarse con 17 puntos.
Posiciones: Ciudad Vóley 33 puntos; UPCN San Juan Vóley 26; Monteros Vóley Club 23; Boca Juniors 22; Tucumán de Gimnasia 18; Defensores de Banfield 17; River Plate y San Lorenzo 15; Waiwen Vóley Club 6; Vélez Sarsfield 5.
El 5º tour contará con la organización de Waiwen Vóley Club y se desarrollará en el estadio Socios Fundadores. Defensores de Banfield enfrentará a Boca Juniors (jueves 29 de enero; a Tucumán de Gimnasia (viernes 30 de enero); y al líder Ciudad Vóley (sábado 31 de enero). Los tres juegos en el horario de las 18.