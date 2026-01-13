El equipo de atletismo comenzó su pretemporada en el Parque de Lomas

Se terminaron las vacaciones para el equipo de Atletismo Lomas.

Se terminaron las vacaciones para el equipo de Atletismo Lomas, que la semana pasada comenzó la pretemporada en el Parque de Lomas, donde realizan los entrenamientos durante todo el año, a cargo de las profes Marina Fernández y Florencia Acosta.

Los deportistas de Lomas de Zamora ya se preparan para los nuevos desafíos de 2026. Son evaluados con distintas mediciones y trabajan de cara a las competencias que afrontarán este año. Velocidad, salto con vallas, trabajos de fuerza y resistencia como carreras en la arena y trabajo en equipo son los pilares fundamentales en esta pretemporada que comenzó con todo.

El 2025 tuvo un cierre de lujo. Helen Bernard Stilling fue elegida Mejor Atleta Argentina Femenina U23. Con una temporada sobresaliente, técnica y potencia, obtuvo el 38,2 % de los votos, a través de la votación del público en redes sociales.

image Helen Bernard Stilling fue elegida Mejor Atleta Argentina Femenina U23. ¿Cuáles fueron sus resultados destacados?

• Medalla de plata en 60 m con vallas en el Campeonato Sudamericano Indoor • Campeona Nacional en 400 m con vallas • Campeona Nacional con el relevo 4x400 m femenino • Nº 1 del ranking nacional de Mayores y U23 en 100 m con vallas • Nº 1 del ranking nacional de Mayores y U23 en 400 m con vallas Así, Helen se consolidó como una de las grandes figuras del atletismo argentino, dominando las pruebas con vallas en todas las categorías. Ese premio será entregado durante la temporada 2026, como reconocimiento a un año extraordinario que la posicionó entre las mejores del país. Las fotos del regreso a las pista de atletismo tras las vacaciones image Primera semana de entrenamiento para Atletismo Lomas. image Primera semana de entrenamiento para Atletismo Lomas. image Primera semana de entrenamiento para Atletismo Lomas. image Primera semana de entrenamiento para Atletismo Lomas.

