Falleció Daniel Raimundo, campeón como jugador y DT de Brown de Adrogué

Brown de Adrogué y toda la comunidad del partido de Almirante Brown está de luto por el fallecimiento de Daniel Raimundo . El “Tano”, de 68 años, que como futbolista y entrenador fue campeón con el Tricolor , dejó una huella imborrable.

A través de sus redes sociales, Brown de Adrogué dio la triste noticia sobre la muerte de uno de sus máximos referentes: “Lamentamos informar el fallecimiento de Daniel Raimundo, a los 68 años. Abrazamos a toda su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”.

En el texto se agrega que “’El Tano’ tenía y tendrá para toda la historia un ADN Tricolor. Como jugador logró el ascenso de la D a la C y como entrenador lo obtuvo de la C a la B, su huella será imborrable. Gracias Tano por tanto, hasta siempre”.

En su trayectoria, además de su incondicional Brown de Adrogué, donde como jugador fue campeón en 1980, estuvo vinculado a otras instituciones, como San Martín de Burzaco (1994/95), Claypole (1991/93) , Temperley (2001), Ferro Carril Oeste (2002/03, campeón de Primera B Metropolitana), y Los Andes .

Brown de Adrogué: “Los Caballeros de la Angustia”

Daniel Raimundo, primer y único futbolista (231 partidos con la camiseta Tricolor) que ascendió también como DT, dirigió por última vez a Brown de Adrogué en 2007. Fue el DT que lo ascendió por primera vez a la entonces Primera B Metropolitana. Su último partido en el banco fue en la temporada 2007/08, en la derrota por 3-1 frente a Defensores de Belgrano.

Se lo recuerda como el autor intelectual de “Los Caballeros de la Angustia”, por aquél equipo que dirigió en la temporada 1996/97 y que en los minutos finales contra Berazategui (4-3) obtuvo el Torneo Clausura en el estadio Norman Lee.

Brown de Adrogué Daniel Raimundo como jugador, el cuarto de arriba, de izquierda a derecha.

Como el Naranja ganó el Torneo Apertura, se enfrentaron en dos finales. Berazategui se impuso 1-0 en cancha de Argentino de Quilmes e igualaron 1-1 en el estadio de Banfield. Brown de Adrogué fue el equipo que más puntos sumó en la temporada (73) y enfrentó por el segundo ascenso a General Lamadrid, ganador del Torneo Reducido contra Excursionistas.

El ascenso del Tricolor en Remedios de Escalada

La primera final, en cancha de All Boys, finalizó 0-0. Y, en Remedios de Escalada, el Tricolor se impuso por 2-1, con goles de Jorge Astorga y Pablo Genovese.

Entre otros nombres de aquél plantel de Daniel Raimundo figuran Emanuel Marín, Eduardo Scalenghe, Ariel Vaca, Pablo Genovese, Maximiliano Palucci, Juan José Yanacón, Gabriel Romero, Gonzalo González, Ariel Reina, Jorge Astorga, Gustavo Vitulano, Ariel Barroso, Leonardo Puia, Leonardo Tilger, Héctor Ibáñez, Horacio Peralta y Rubén Enrique.