Quiénes son los nuevos refuerzos de Brown de Adrogué

Brown de Adrogué sigue moviéndose fuerte en este mercado de pases y en las últimas horas anunció de manera oficial la llegada de dos nuevos refuerzos de cara a la próxima temporada de la Primera B para felicidad del técnico Pablo Nieva.
Con la llegada de estos futbolistas, el Tricolor suma ocho incorporaciones en este mercado de pases con miras a la próxima Primera B.
Las nuevas caras del Tricolor son el defensor Lucas Cesare, que habitualmente se desempeña como lateral por la derecha, y el centro-delantero Octavio Padovani, quienes se convirtieron en la séptima y en la octava contratación del equipo de Adrogué en el 2026.
Cesare arribó a Brown tras quedar libre de Argentinos Juniors, club en el que realizó todo su proceso formativo, y firmó un vínculo por dos temporadas, hasta diciembre del 2026. Padovani, en tanto, llegó tras un paso por Copiapó, de Chile, y firmó por un año.
Estos dos futbolistas se incorporaron a la lista de contrataciones que realizó el Tricolor en lo que va del receso de verano. En esa nómina se encuentran Lucas Irusta (central/lateral derecho), Dante Cardozo (central/lateral izquierdo), Juan Ignacio Silva (volante central), Lucas Galván (volante ofensivo), Bruno Báez (delantero) y Alan Visco (extremo).
Lucas Cesare arribó al Trico sin haber debutado en la primera del Bicho y por eso, uno de los objetivos que perseguirá este joven defensor en el 2025 será sumar sus primeros partidos como futbolista profesional.
Octavio Padovani, en tanto, llega a Brown de Adrogué luego de un paso por el fútbol chileno, en que no logró tener la continuidad deseada y sólo sumó un gol en el 2025.
Antes de su excursión trasandina, jugó en Villa San Carlos, club en el que se formó, y su mejor nivel lo mostró en el Torneo Apertura 2024, en el que anotó siete goles y fue el goleador del equipo. Ese nivel es el que buscará recuperar en el equipo de Pablo Nieva.