sábado 10 de enero de 2026
Escribinos
10 de enero de 2026
Nuevas apuestas.

Quiénes son los nuevos refuerzos de Brown de Adrogué

Con la llegada de estos futbolistas, el Tricolor suma ocho incorporaciones en este mercado de pases con miras a la próxima Primera B.

Octavio Padovani llega a Brown de Adrogué tras pasar el fútbol chileno.

Octavio Padovani llega a Brown de Adrogué tras pasar el fútbol chileno.

Las nuevas caras del Tricolor son el defensor Lucas Cesare, que habitualmente se desempeña como lateral por la derecha, y el centro-delantero Octavio Padovani, quienes se convirtieron en la séptima y en la octava contratación del equipo de Adrogué en el 2026.

Lee además
Julián Silva es el primer refuerzo de Brown de Adrogué.
Ilusión Tricolor.

Brown de Adrogué presentó a su primer refuerzo para el inicio del torneo de la Primera B
Lucas Galván llega a Brown de Adrogué.
Apuesta juvenil.

Brown de Adrogué anunció su segundo refuerzo: quién es Lucas Galván

Cesare arribó a Brown tras quedar libre de Argentinos Juniors, club en el que realizó todo su proceso formativo, y firmó un vínculo por dos temporadas, hasta diciembre del 2026. Padovani, en tanto, llegó tras un paso por Copiapó, de Chile, y firmó por un año.

cesare
Lucas Cesare llega a Brown de Adrogu&eacute; tras quedar libre de Argentinos Juniors.

Lucas Cesare llega a Brown de Adrogué tras quedar libre de Argentinos Juniors.

Estos dos futbolistas se incorporaron a la lista de contrataciones que realizó el Tricolor en lo que va del receso de verano. En esa nómina se encuentran Lucas Irusta (central/lateral derecho), Dante Cardozo (central/lateral izquierdo), Juan Ignacio Silva (volante central), Lucas Galván (volante ofensivo), Bruno Báez (delantero) y Alan Visco (extremo).

Dos apuestas para Brown de Adrogué

Lucas Cesare arribó al Trico sin haber debutado en la primera del Bicho y por eso, uno de los objetivos que perseguirá este joven defensor en el 2025 será sumar sus primeros partidos como futbolista profesional.

Embed - Lucas cesare - Argentinos Juniors - 2025

Octavio Padovani, en tanto, llega a Brown de Adrogué luego de un paso por el fútbol chileno, en que no logró tener la continuidad deseada y sólo sumó un gol en el 2025.

Antes de su excursión trasandina, jugó en Villa San Carlos, club en el que se formó, y su mejor nivel lo mostró en el Torneo Apertura 2024, en el que anotó siete goles y fue el goleador del equipo. Ese nivel es el que buscará recuperar en el equipo de Pablo Nieva.

Embed - Octavio Padovani (Villa San Carlos - 2024)

Temas
Seguí leyendo

Brown de Adrogué presentó a su primer refuerzo para el inicio del torneo de la Primera B

Brown de Adrogué anunció su segundo refuerzo: quién es Lucas Galván

Dos conocidos del técnico son los nuevos refuerzos de Brown de Adrogué

Desde la Liga Profesional arribó un defensor a Brown de Adrogué

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las clausulas de Wanda Nara en Telefe. 
¿Qué onda?

Cómo es la cláusula de buena conducta que tiene Wanda Nara con Telefe