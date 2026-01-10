Quiénes son los nuevos refuerzos de Brown de Adrogué

Brown de Adrogué sigue moviéndose fuerte en este mercado de pases y en las últimas horas anunció de manera oficial la llegada de dos nuevos refuerzos de cara a la próxima temporada de la Primera B para felicidad del técnico Pablo Nieva .

Las nuevas caras del Tricolor son el defensor Lucas Cesare , que habitualmente se desempeña como lateral por la derecha, y el centro-delantero Octavio Padovani , quienes se convirtieron en la séptima y en la octava contratación del equipo de Adrogué en el 2026.

Ilusión Tricolor. Brown de Adrogué presentó a su primer refuerzo para el inicio del torneo de la Primera B

Cesare arribó a Brown tras quedar libre de Argentinos Juniors , club en el que realizó todo su proceso formativo, y firmó un vínculo por dos temporadas, hasta diciembre del 2026. Padovani , en tanto, llegó tras un paso por Copiapó , de Chile, y firmó por un año.

Estos dos futbolistas se incorporaron a la lista de contrataciones que realizó el Tricolor en lo que va del receso de verano. En esa nómina se encuentran Lucas Irusta (central/lateral derecho), Dante Cardozo (central/lateral izquierdo), Juan Ignacio Silva (volante central), Lucas Galván (volante ofensivo), Bruno Báez (delantero) y Alan Visco (extremo).

Dos apuestas para Brown de Adrogué

Lucas Cesare arribó al Trico sin haber debutado en la primera del Bicho y por eso, uno de los objetivos que perseguirá este joven defensor en el 2025 será sumar sus primeros partidos como futbolista profesional.

Embed - Lucas cesare - Argentinos Juniors - 2025

Octavio Padovani, en tanto, llega a Brown de Adrogué luego de un paso por el fútbol chileno, en que no logró tener la continuidad deseada y sólo sumó un gol en el 2025.

Antes de su excursión trasandina, jugó en Villa San Carlos, club en el que se formó, y su mejor nivel lo mostró en el Torneo Apertura 2024, en el que anotó siete goles y fue el goleador del equipo. Ese nivel es el que buscará recuperar en el equipo de Pablo Nieva.