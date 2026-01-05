Brown de Adrogué anunció su segundo refuerzo para la Primera B: quién es Lucas Galván

Brown de Adrogué anunció la llegada de su segundo refuerzo con vistas a la temporada 2026 de Primera B. En la vuelta del plantel a los entrenamientos, el Tricolor le dio la bienvenida a Lucas Galván , promovido de las divisiones inferiores de Boca. Tiene 20 años y es una de las grandes apuestas del club.

“Lucas Galván es nuevo jugador de Brown. El volante surgido de las inferiores de Boca Juniors firmó contrato esta mañana con el Tricolor hasta diciembre de 2027”, informó la institución a través de sus redes sociales.

En cuanto a las características del futbolista en el campo de juego, detallaron que “Lucas ha tenido grandes actuaciones en el Xeneize y llega para aportar creatividad y movilidad al conjunto de Pablo Nieva ”.

En su paso por el club de la Ribera, Galván fue parte del plantel que le ganó a River la Copa Evo Morales 2022 e integró el equipo que obtuvo el primer puesto en el torneo U14 de Tokio, en 2016. A pesar de que juega con el dorsal Nº 8, puede desempeñarse como doble mediocampista central e incluso como “10”.

Brown de Adrogué se arma de a poco

El entrenador Pablo Nieva ya tiene a su segundo refuerzo. El primero en llegar fue el experimentado volante central Juan Ignacio Silva (28 años), procedente de Villa San Carlos, que firmó hasta diciembre de 2026. La lista tomará más relevancia en los próximos días, ya que la idea es tener la mayor cantidad de refuerzos posibles para la semana más intensa de la pretemporada que será entre el 12 y 17 de enero en las instalaciones del estadio Lorenzo Arandilla.

Hasta el momento, el club de Adrogué anunció la renovación de los contratos del arquero Sebastián Giovini y el volante Matías Sproat. Mientras que entre las bajas figuran Lautaro Lovazzano, Brandon López (cedido a All Boys), Agustín Minnicelli, Ignacio Liporace, Lucio Castillo, Jonathan Cañete y Ayrton Sánchez.

El Tricolor debutará como visitante

De acuerdo al sorteo realizado el pasado 22 de diciembre en el predio de la AFA, Brown de Adrogué hará su estreno en la temporada 2026 de la Primera B visitando a Flandria, en el estadio Carlos V de la localidad de Jáuregui.

En tanto, el reencuentro con su público será contra Deportivo Armenio, finalista del Torneo Reducido 2025. Luego tendrá dos salidas: Atlético Ituzaingó -uno de los ascendidos- y Deportivo Laferrere, para volver a Adrogué ante Talleres de Remedios de Escalada -descendido desde la Primera Nacional-.