Fin de ciclo.

Jhonatan Cañete, el goleador de Brown de Adrogué, rescindió su contrato y no seguirá en el 2026

El atacante tenía contrato con Brown de Adrogué hasta el 31 de diciembre y decidió ponerle punto final a su vínculo con el Tricolor. Se va el último goleador.

Jonathan Cañete se va de Brown de Adrogué.

Jonathan Cañete se va de Brown de Adrogué.

A días para que finalice el año, en Brown de Adrogué continúan las bajas en el primer equipo. El Tricolor se prepara para lo que será el retorno a los entrenamientos con vistas al torneo de la Primera B Metropolitana 2026.

El equipo dirigido por Pablo Nieva, flamante entrenador que llegó desde Deportivo Laferrere, aún no cuenta con refuerzos pero sufrió tres desvinculaciones de peso para su plantel. Es por eso que el director técnico ya solicitó a la dirigencia que comiencen con las primeras tratativas en cuanto a incorporaciones para el próximo campeonato.

¿Quiénes son los jugadores que ya abandonaron Brown de Adrogué?

En los últimos días se confirmaron las salidas de Lautaro Lovazzano, Brandon López, Agustín Minnicelli, Ignacio Liporace y la más llamativa es la de Jhonatan Cañete, el goleador de la última temporada en Brown de Adrogué.

En la última temporada, el atacante tuvo una participación relevante: disputó 40 encuentros oficiales, convirtió 11 goles y registró 5 asistencias, cifras que marcaron su aporte al equipo.

Su partida sorprende a propios y extraños porque fue de los jugadores mas regulares del 2025 en Brown de Adrogué. Además, fue uno de los máximos anotadores del Tricolor en el Torneo Clausura con 5 goles, al igual que Nicolás Meaurio.

Cañete surgió de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y con 27 años llegó a Brown de Adrogué a principios de año proveniente desde Atlanta. Además, tuvo pasos por Deportivo Morón, San Telmo y disputó la Copa Sudamericana con el Palmaflor de Bolivia.

La salida de Ignacio Liporace de Brown de Adrogué y su despedida en redes sociales

Liporace llegó a Brown de Adrogué a mediados de temporada, tras su paso por el fútbol de Gibraltar, Grecia e Italia. A lo largo del semestre, en el Tricolor disputó 12 encuentros, donde fue titular en seis de ellos y no anotó goles.

La salida de Liporace fue confirmada por el jugador en sus redes sociales: “Hoy me despido de Brown de Adrogué, un club que me dio muchísimo y al que voy a llevar siempre conmigo. Quiero agradecer a mis compañeros y al cuerpo técnico por cada entrenamiento, partido y trabajo realizado”, sostuvo el defensor.

Liporace se suma a otras cuatro bajas más del Tricolor para la temporada 2026: Brandon López, que se marchó a préstamo a All Boys; Jonathan Cañete; Agustín Minnicelli; Lautaro Lovazzano; y la rescisión de contrato de Ayrton Sánchez.

