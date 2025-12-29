Jhonatan Cañete, el goleador de Brown de Adrogué, rescindió su contrato y no seguirá en el 2026

A días para que finalice el año, en Brown de Adrogué continúan las bajas en el primer equipo. El Tricolor se prepara para lo que será el retorno a los entrenamientos con vistas al torneo de la Primera B Metropolitana 2026.

El equipo dirigido por Pablo Nieva , flamante entrenador que llegó desde Deportivo Laferrere , aún no cuenta con refuerzos pero sufrió tres desvinculaciones de peso para su plantel. Es por eso que el director técnico ya solicitó a la dirigencia que comiencen con las primeras tratativas en cuanto a incorporaciones para el próximo campeonato.

En los últimos días se confirmaron las salidas de Lautaro Lovazzano, Brandon López, Agustín Minnicelli, Ignacio Liporace y la más llamativa es la de Jhonatan Cañete , el goleador de la última temporada en Brown de Adrogué.

En la última temporada, el atacante tuvo una participación relevante: disputó 40 encuentros oficiales, convirtió 11 goles y registró 5 asistencias , cifras que marcaron su aporte al equipo.

Su partida sorprende a propios y extraños porque fue de los jugadores mas regulares del 2025 en Brown de Adrogué. Además, fue uno de los máximos anotadores del Tricolor en el Torneo Clausura con 5 goles, al igual que Nicolás Meaurio.

Cañete surgió de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y con 27 años llegó a Brown de Adrogué a principios de año proveniente desde Atlanta. Además, tuvo pasos por Deportivo Morón, San Telmo y disputó la Copa Sudamericana con el Palmaflor de Bolivia.

La salida de Ignacio Liporace de Brown de Adrogué y su despedida en redes sociales

Liporace llegó a Brown de Adrogué a mediados de temporada, tras su paso por el fútbol de Gibraltar, Grecia e Italia. A lo largo del semestre, en el Tricolor disputó 12 encuentros, donde fue titular en seis de ellos y no anotó goles.

La salida de Liporace fue confirmada por el jugador en sus redes sociales: “Hoy me despido de Brown de Adrogué, un club que me dio muchísimo y al que voy a llevar siempre conmigo. Quiero agradecer a mis compañeros y al cuerpo técnico por cada entrenamiento, partido y trabajo realizado”, sostuvo el defensor.

Liporace se suma a otras cuatro bajas más del Tricolor para la temporada 2026: Brandon López, que se marchó a préstamo a All Boys; Jonathan Cañete; Agustín Minnicelli; Lautaro Lovazzano; y la rescisión de contrato de Ayrton Sánchez.