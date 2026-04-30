La racha que buscará mantener Brown de Adrogué y romper San Martín de Burzaco

Adrogué y Burzaco. Cara a cara. El clásico de Almirante Brown se roba la atención de la 14º fecha de la Primera B. Ambos necesitan el triunfo, Brown de Adrogué para escaparle al fondo y acercarse al Torneo Reducido, al que San Martín de Burzaco tiene a dos puntos, los mismos que le lleva al Tricolor en la tabla.

Los clásicos son partidos aparte. Brown de Adrogué ganó su primer partido como local frente a Villa San Carlos y salió de la zona de descenso. San Martín de Burzaco empató 1-1 como visitante de Deportivo Armenio y arrastra cuatro fechas sin victorias. Datos, estadísticas, que quedarán de lado cuando la pelota comience a rodar a partir de las 18 en el estadio Francisco Boga.

A la hora de analizar el historial, el Tricolor lo tiene de “hijo” al Azul, hablando en términos futboleros. Sobre 28 enfrentamientos entre sí, Brown de Adrogué se impuso en 13, empató otros tantos y perdió solamente dos. Todos los partidos se dieron en el marco de categorías del ascenso, Primera B , C y D.

Durante la temporada 2025, volvieron a jugar el clásico después de 28 años. En el Torneo Apertura, el Tricolor ganó como visitante por 2-1, con un gol agónico de Ayrton Sánchez. El primero fue de Matías Sproat, y el empate parcial de Brian Chávez. En tanto, por el Torneo Clausura igualaron 0-0.

San Martín de Burzaco quiere el tercero

La última vez que San Martín de Burzaco festejó en el clásico fue el 19 de marzo 1983, hace ya 43 años. Fue 1-0, por la 2º fecha de la zona B del Torneo de Primera D, la única del historial en el estadio Lorenzo Arandilla.

Desde ese momento, jugaron otros 16 partidos, con siete victorias de Brown de Adrogué y nueve empates. Entre ellos se destaca el 6-0 del Tricolor en el estadio Francisco Boga de la temporada 1996/97 de la Primera C, donde el elenco de Adrogué logró quedarse con el segundo ascenso a la Primera B.

Esa goleada fue el 28 de septiembre de 1996, por el Torneo Apertura, con tantos de Ariel Reina, José Escalante, Leonardo Tilger -2- y Horacio Peralta -2-.

En el Torneo Clausura se dio el último choque hasta la temporada pasada. En Adrogué igualaron 3-3, el 1º de marzo de 1997. Los goles de Brown fueron de Eduardo Scalenghe y Horacio Peralta -2-; mientras que para San Martín anotaron Sergio Sanfilippo, Carlos Díaz y Ramón Espíndola.

Autoridades en Burzaco

El Clásico de Almirante Brown será dirigido por Ariel Cruz, secundado por Maximiliano Montenegro y Cecilio Calcagno. Cuarto árbitro: Mariano Negrete. El partido será transmitido por LPF Play.

San Martín de Burzaco informó que las puertas del estadio Francisco Boga abrirán a las 16.30. En el marco del programa Tribuna Segura todos deberán asistir con DNI, sin excepción. Caso contrario se les prohibirá el acceso.